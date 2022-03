La esguilada de precios algama cotes enxamás vistes en 33 años. La inflación disparóse en febreru y asitió nel 7,4 % respectu al mesmu mes del añu anterior, 1,3 puntos perriba de la tasa rexistrada en xineru (6,1 %) y un máximu históricu dende xunetu de 1989. L'indicador adelantráu del IPC, qu'ellabora l'Institutu Nacional d'Estadística (INE), reflexa un encarecimientu xeneralizáu de la mayoría de productos, anque foi especialmente pronunciáu na categoría d'alimentos y bebíes non alcohóliques, y en carburantes y combustibles. A les causes de los últimos meses súmase agora la guerra n'Ucrania y enllenar el depósitu de gasolina n'Asturies cuesta de media, per primer vegada, más de 90 euros.

El preciu del combustible lleva delles selmanes encadenando máximos históricos. Según datos del Ministeriu pa la Transición Ecolóxica, el preciu mediu de la gasolina nes estaciones de serviciu d'Asturies disparóse hasta los 1,647 euros el llitru, lo que supon una xuba del 25% al respective de va un añu. Enllenar el depósitu d'un coche con capacidá media, de 55 llitros, cuesta agora n'Asturies una media de 90,58 euros y puede llegar a costar, según la estación na que se recargue, hasta 94,54 euros. En febreru, los precios de los combustibles y los alimentos rexistraron les mayores xubíes, pero tamién contribuyó a l'alza interañal del IPC hasta'l 7,4% el preciu de la eletricidá, que menguó, pero menos qu'en febreru de 2021. Les cifres publicaes pol INE apunten a que la inflación recupera'l so enclín alcista depués de qu'en xineru se rexistrara la primer cayida interañal del IPC en comparanza col mes anterior dende febreru de 2021. Amás, la inflación subxacente, que nun inclúi nin alimentos frescos nin enerxía, rexistró un repique de seis décimes en febreru, hasta asitiar nel 3%. Esti indicador tamién se mueve en valores récord, yá que nun taba tan altu dende setiembre de 2008. La vicepresidenta primera del Gobiernu y ministra d'Economía, Nadia Calviño, calificó esti día de “alza importante” la xuba de la inflación, magar apuntó que ye “lo normal” por mor del preciu de la enerxía y a que se compara con “la inflación del 0%” de va un añu. UXT calificó de “escenariu bien esmolecedor pa la clase trabayadora” l'alza de precios una y bones la retribución media de los trabayadores nun ta creciendo al mesmu ritmu y demandó una xubida de salarios que s'axunte a l'alza de sueldu mínimu.