Les estaciones d'esquí asturianes, Valgrande-Payares (L.lena) y Fontes d'Iviernu (Ayer), recuperaron la llegada de públicu d'enantes de la pandemia. Pela ponte d'Antroxu, dende'l vienres 25 hasta'l martes 1 de marzu, pasaron peles estaciones d'esquí del Principáu un total de 11.109 esquiadores, tan solo 657 menos qu'en 2019 (cuando foi una gran ponte), según datos facilitaos esti día pola dirección xeneral de Deportes del Principáu. En 2020 Antroxu celebróse a finales de febreru pero nun había nieve nes estaciones. Asina, en 2019, l'últimu añu “normal” enantes de la llegada del coronavirus, n'Antroxu, que foi del 1 al 5 de marzu d'aquel añu, Payares y Fontes recibieron a un total de 11.766 deportistes. Eso sí, en 2019 les dos estaciones taben a plenu rendimientu y esti añu Payares namás pudo abrir 10 kilómetros de pistes.

La fin de selmana d'esti añu que más llegada de públicu tuvieron les instalaciones de deportes d'iviernu del Principáu foi'l postreru de xineru, con 6.500 visitantes.

La ponte d'avientu, ente los díes 3 y 8, esto ye, con una xornada más d'esquí qu'esta ponte d'Antroxu, el númberu d'usuarios foi de 4.300. Esos díes les condiciones meteorolóxiques fueron mui gafes nes estaciones qu'entamaron la temporada un día primero, el dos d'avientu.

No que sí conciden nos dos centros d'esquí asturianos ye qu'esti añu foi “históricu”. Armando Vallés, responsable d'Ayer Esperiencies, asociación empresarial que xestiona ente otros servicios la Escuela d'Esquí y l'Arriendu de Fontes d'Iviernu, destacó esti día qu'a lo llargo de los cinco díes d'Antroxu, los monitores enseñaron a esquiar a 1.800 cursillistes, de los qu'el 40 per cientu veníen de Galicia. En Valgrande-Payares impartiéronse nel mesmu periodu alredor de 4.000 clases d'esquí.

Dende la so apertura, el pasáu dos d'avientu, Fontes d'Iviernu tuvo operativa al cien per cien, con tolos sos remontes operativos y tol so dominiu esquiaderu disponible. En Payares, onde les temperatures son más altes y el vientu sur afecta más, tuvieron que cerrar puntualmente por vientu fuerte pero llograron caltener la estación abierta con alredor de 10 kilómetros de pistes abiertos gracies a los cañones de nieve que coles baxes temperatures nocherniegues pudieron trabayar dende l'entamu de la temporada. Les dos estaciones esperen más nevaes esti iviernu.