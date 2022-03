La xeoda de Pulpí (Almería) ye una cueva de cristales única n'Europa y una rareza nel mundu. Tan singular, que'l Gobiernu d'Andalucía acaba de declarar esta formación mineral como nuevu Monumentu Natural xeolóxicu y ecocultural de la rexón ya inclúila nel Inventariu d'Espacios Naturales Protexíos de la comunidá. Y nesi ésitu la mesma naturaleza tien el gran méritu pero tamién lo tien, anque sía muncho menor, una familia de Ribeseya que foi la que fai daqué más de 20 años afayó'l monumentu.

Por eso mesmo los espertos que de magar s'abrió al públicu el cuévanu -va solo dos años- empobinen a los turistes na so visita, siempre que recuerden el momentu del afayu acaben dando les gracies "a aquel aventureru asturianu" que dio l'alerta que llevó a atopar una maravía. Porque la cueva, que ta recubierta d'enormes cristales de yelsu, ye un patrimoniu singular a nivel mundial "una y bones la so tresparencia y estáu de caltenimientu conviertenla nuna auténtica xoya de la naturaleza", según indicó la Junta de Andalucía y reclaquen tolos que la visiten.

Neses visites siempre se noma a Efrén Cuesta, un aficionáu a la mineraloxía que casi aprendió a esgatiar al tiempu qu'empezó a ver a los sos padres, José Manuel y Elena, estelaos polos minerales. Ellos fueron los que dende bien mozu empezaron a llevar a Efrén y al so hermanu Adrián per toles esplotaciones mineres inactives que se-yos poníen a tiru, d'Asturies y de tola Península. Nunos años nos que los "amantes de les piedres" casi se poníen cara unos a otros per toa España, y nuna d'eses xornaes de busca y aprendizaxe, los Cuesta y otros miembros del Grupu Mineraloxista de Madrid taben en 1999 restolando pela Mina Rica, una esplotación de mineral de fierro en Pulpí, na zona de la Pilastra de Jaravía, que foi ún de los distritos mineros más importantes d'España nel sieglu XIX, daquella yá más que zarrada y esmantelada.

Una xeoda nun ye más qu'un cuévanu tapizáu de cristales minerales y xeodes de tolos tamaños -dende más pequenes qu'un puñu a roques de munchu valumbu- que se vienden por millones en tol mundu como oxetu decorativu natural. Pero si esi cuévanu ye xigante, casi como una gran sala -la de Pulpí ye de 8 metros de llargor por 1,7 d'altu y 1,8 d'anchu- entós conviértese nuna escepcional maravía. Esa que dende agora yá tien declaración de Monumentu Natural d'Andalucía.

"Ta perbién lo que fixeron mesmo por que se conoza la xeoda como por que se protexa. Ye un gustu velo. Sobremanera gústame que se dea valor y asoleye'l patrimoniu mineral; eso ye lo que más m'importa, diz Efrén Cuesta sobre la catalogación que se fixo de la xeoda de Pulpí. Fueron seis los esploradores qu'en 1999 entraron a la Mina Rica y trés d'ellos yeren los Cuesta Infiesta de Ribeseya.

A Efrén, en concretu, atribúyese-y el méritu d'atopar la xeoda porque como siempre tuvo más interesáu na arqueoloxía minera qu'en les mesmes piedres, mentanto los demás buscaben minerales él inspeccionaba la mina hasta sitios de peligru. Agora, cola mina yá habilitada pa les visites y pal pasu accesible hasta pa los turistes más azaramataos -incorporóse-y hasta un ascensor na so zona más escobia-, entá hai que baxar 60 metros sol nivel del mar pa dar coa cavidá. Con un poco d'imaxinación puede albidrase'l riesgu que llegó a correr el rapaz Efrén, de 19 años daquella. Foi la intuición la que lu fixo pensar que tres una pequena fendedura podía haber daqué más y vaya si lo había.

La xeoda de Pulpí, coles so dimensiones descomanaes que la faen casi única nel mundu, ta cuayada de selenites de gran tamañu, dalgunes de dos metros de llargu. Cristales romboides, con arestes y cares perfectes y, lo meyor de too, de gran tresparencia y guapura. “Ye un llugar escepcional”, suscriben los meyores xeólogos d'España que la vieron y que convirtieron esa zona d'Almería nuna de les meques del turismu xeolóxicu nacional.

Más de 20 años pasó l'afayu zarráu dafechu pa protexelu de les visites, hasta que s'armó un gran parque temáticu qu'esplica la vida minera na zona y acaba cola boca abierta de los visitantes na xeoda xigante. Efrén y el so hermanu volvieron a Pulpí a los pocos meses de l'apertura y recibieron un homenaxe simbólicu como los artífices del afayu. "Sosprendióme cómo punxeren en valor tola mina p'acompañar a les visites a la xeoda", sostien Efrén Cuesta. Y reconoz que "acoricáronnos" colos agradecimientos. Pero ye que bastante ye que'l so afayu yá da trabayu a más d'una trentena de persones de forma directa y gran parte de la comarca beneficióse del turismu xeolóxicu qu'aporta cada selmana con visites zarraes y llista d'espera.