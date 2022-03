El presidente de l'Academia de la Llingua Asturiana (ALLA), Xosé Antón González Riaño, reclamó al Ministeriu d'Educación la reconocencia de la especialidá docente de Llingua asturiana, amás de solicitar una xunta cola ministra del ramu, Pilar Alegría.

Al traviés d'una carta a la que tuvo accesu Europa Press, la institución insistió na necesidá de reconocer la especialidá docente d'asturianu, porque afecta a unos 400 profesores qu'imparten l'asignatura de 'Llingua asturiana y Lliteratura' tanto na rede pública como na concertada.

"La so condición llaboral, interina y precaria, ta marcada pola falta de reconocencia de la especialidá docente, a pesar de que les enseñances mentaes tán presentes nel sistema educativu asturianu con calter regláu dende 1984", indicó Riaño na so misiva, pa recordar qu'esta mesma llexislatura'l Congresu de los Diputaos posicionóse a favor de la so creación.

Por eso, insistió na necesidá de que'l Ministeriu modifique los decretos d'especialidaes docentes pal profesoráu d'Educación Primaria y Secundaria na que se faiga constar que tamién van poder ser especialidaes les correspondientes a les llingües propies non oficiales, pero xurídicamente reconocíes como tales, con implantación curricular y a petición de la Comunidá Autónoma.