Un mididor de CO2 que funciona como un semáforu, con lluces de color coloráu, ámbare y verde pa sollertar de cuándo l'aire ye sanu y cuándo convien ventilar l'aula. Esi ye ún de los proyectos más piqueros nos que s'alcuentren agora somorguiaos los alumnos de la cátedra MediaLab que s'imparte na Escuela Politécnica d'Inxeniería de Xixón (EPI) y qu'esti día entamó una xornada de puertes abiertes na escuela. “Tenemos munchos proyectos, pero esti ye ún de los más activos”, reconoz el director de la cátedra, Ramón Rubio.

La cátedra MediaLab entamó en 2018 y ye una collaboración ente la EPI, la Universidá d'Uviéu y el Conceyu de Xixón. Anguaño, ente voluntarios, residentes, becarios y estudiantes de trabayos de fin de grau cuenta con unos 30 integrantes. “Describímoslo como un llaboratoriu de tecnoloxía y diseñu que da vida a les idees. Buscamos aplicar les últimes tecnoloxíes a casos y problemes concretos”, afonda Rubio.

El proyectu de los mididores de CO2 ye una de les sos acciones más llamatives. Entamaron con ella en mayu del añu pasáu. Agora, tán perfeccionandola. Camienten instala-y una batería pa que funcione de forma inalámbrica. Dellos estudiantes tán detrás d'esti proyectu. Per fuera, esti sensor aseméyase a un router, y per dientro, funciona como un semáforu. Esto ye, con trés niveles d'alerta onde'l verde indica que ta too correcto y el colloráu, qu'hai que ventilar.

Tou ello esplícalo Aída Álvarez, una de les estudiantes de la cátedra. “La idea yera facelo d'un xeitu lo más simple y funcional posible. Tien un diseñu modular y funciona mandando señales d'infrarroxos”, comenta. La idea d'esti sensor ye qu'opere en colexos. Yá se probó en dos, nel de Pinzales y nel de Tremañes. “Nós heredamos el proyectu, qu'en septiembre yá yera funcional. Tamién tien una señal acústica p'avisar cuando se camuda de nivel”, axunta esta estudiante. Amás, tolos datos que recueye'l sensor rexístrense nuna aplicación. “Asina pueden comparase y ver qué aules ventilen meyor y cuales peor”, detalla.

Tamién tienen impresores en trés dimensiones que fabriquen prótesis pal proyectu “Superhéroes”, destináu a persones con amputaciones. Esti día, por casu, estos aparatos taben creando elementos terminales pa les prótesis. Y tou ello pudieron velo les persones que s'averaron a una xornada de puertes abiertes onde quedó claro que cada vez hai menos distancia ente la tecnoloxía y la maxa.