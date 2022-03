En directo Sigue el minuto a minuto del Real Sociedad B-Sporting de Gijón

La mala cobertura casi-y cuesta un premiu nacional a l'alumna de Tinéu, Ana Mar Álvarez La estudiante de Contabilidá y Finances trunfa col so equipu nun concursu nacional al resolver un retu real d'una compañía financiera, magar que'l so gran hándicap foi la escasa señal d'internet nel so pueblu