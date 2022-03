La serie más popular del momentu en Netflix contien talentu asturianu. Titúlase “Los Guardianes de la Xusticia” (The Guardians of Justice) y na so dirección y producción participaron los hermanos xixoneses Luis Pelayo y Enol Junquera Álvarez, xunto al famosu productor indiu-americanu Adi Shankar y el so equipu de Bootleg Universe. Trátase d'una sátira de superhéroes con tonu de cine negru qu'entemez imaxe real y animación, y que foi nominada a la “Palma d'Oru” nel últimu Festival de Cannes. La serie llanzóse nel mundu enteru'l martes día 1 de marzu y, según la páxina web estadounidense de reseñes de cine y televisión Rotten Tomatoes, ta asitiáu nel primer puestu de la llista, per delantre de “Vikingos” o “¿Quién ye Ana?”.

“L'estrenu foi una sorpresa pa nós, porque a la fin fin pudimos ver el montaxe final y cómo toles pieces encaxaben”, confiesa Enol Junquera, qu'abrió xunto al so hermanu en 2014 l'estudiu d'animación Angry Metal en Xixón. “Los Guardianes de la Xusticia” consta de siete episodios, d'unos venti minutos caún, ya inclúi fragmentos d'animación, que los asturianos non solo crearon sinón que tamién dirixeron. Ello ye que Luis Pelayo y Enol Junquera son dos de los cinco directores que roblen la producción. “Allégranos muncho qu'una serie con un estilu tea teniendo tan bona acoyida. Adi (Shankar) creó un universu propiu mui ricu, pero amás bien personal”, señala'l pequeñu de los hermanos, Enol, de 31 años y tamién profesor del departamentu d'Informática de la Universidá d'Uviéu. “Hai muncho material dirixíu por nós y, tres tantos años, por fin podemos amosalo públicamente. Préstanos qu'haya tanta xente disfrutándolo, asina que tamos xubiendo pequeñes pieces d'animación autoconclusives que realizamos pa la producción sol titulu de “Guardians of Justice animated stories”. La mayoría viéronse parcialmente na serie, pero creemos que hai falta que'l públicu les disfrute dafechu”, apunta. Los hermanos xixoneses creen que tán delantre del trabayu que más puertes internacionales-yos puede abrir. “Esta ye la nuesa única serie estrenada en Netflix, pero esperamos poder camudar llueu la palabra ‘única’ pola palabra ‘primer’”. Mentanto llega esa oportunidá, l'estudiu xixonés, nel que trabayen una decena de profesionales, ta somorguiáu nel desarrollu de trés videoxuegos mui distintos. “Yá tenemos ganes de poder enseñar daqué, pero de momentu toca callar”, rematen.