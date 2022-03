“Escribo a máquina utilizando tolos deos”, sentencia Manolita Álvarez, que s'esfrona por demostrar que nun ye tan distinta a los demás. Asina lleva una vida. Esta avilesina a puntu de cumplir 71 años ye una de les muyeres con síndrome de Down más llonxeves d'España, y gocia d'una salú envidiable. Vivió la so infancia nunos tiempos nos qu'a esta condición –resultáu d'una anormalidá de los cromosomes– conocíasela por “retrasu mental”, pero Manolita desenvolvió les sos capacidaes tolo que la dexaron: sabe mecanografía, llee, escribe ensin faltes d'ortografía y con una caligrafía de manual, bailla y canta. El so músicu favoritu: Manolo Escobar. “Mi carro me lo robaron, estando de romería, mi carro me lo robaron, anoche cuando dormía”, canta acompañada de palmetaes.

Demuestra otra vuelta de lo que ye capaz. Porque ser muyer y tar en situación de discapacidá ye facer frente a una doble discriminación: “Con más oportunidaes, estes persones pueden romper munches barreres”, sentencia Sandra Álvarez, coordinadora de l'asociación Rei Pelayo d'Avilés, un colectivu dedicáu dende 1993 a la xestión de servicios y programes pa persones con discapacidá intelectual y que pertenez a Plena Inclusión. Defenden la importancia de dotar de ferramientes afayaíces d'estimulación y facilitar la participación de persones con síndrome de Down o cualesquier otru tipu de discapacidá intelectual dende la cuna.

Manolita Álvarez vieno al mundu na localidá de Trubia, n'Uviéu. Foi fía única. “La madre siempre tuvo mui pendiente d'ella, y dende bien piquiñina llevóla a un especialista a Uviéu”, esplica Pilar García Fernández, la so prima y tutora llegal. Manolita, con una discapacidá intelectual moderada, foi superando etapes. “Cuando desarrollo pasolo mal de salú, pero encamentáron-yos llevala a Lleón, al sol, y ellí ameyoró. Agora ta sana, y eso que va cinco años tuvo un problema de salú importante, una obstrucción intestinal: en trece díes entró trés vegaes en quirófanu”, cuenta la so cuidadora. Manolita estudió de neña nun colexu normalizáu. Y ende aprendió muncho de lo qu'agora sabe. Diéron-y aquella oportunidá y ella aprovechóla.

En morriendo so so madre, Manolita Álvarez quedó a cargu de la so familia avilesina. Primero tuvo nuna residencia en Salinas, depués n'Arnáu y anguaño ta nun centru en Naveces. Vive feliz. Dende fai más de 22 años participa nes actividaes de Rei Pelayo, onde pasa'l día hasta eso de les cinco de la tarde. Na sede d'esti colectivu avilesín ganó independencia que, a xuiciu de la so tutora, perdiera pol escesivu celu de la so madre en da-y cuidaos y protección: nun se pierde nin una sola escursión, sal de paséu y nel últimu Antroxu amarutó de superheroína. El traxe fíxolu ella con bolses de basura y otres pieces de manualidades.

“Si nel so momentu-y lleguen a dar más oportunidaes defenderíase muncho meyor na vida, pero yeren otros tiempos”, precisa Pilar García. Ún de los oxetivos prioritarios pa Down España ye, precisamente, dar visibilidá a les persones con esti síndrome p'amosar les sos capacidaes y consiguir asina un cambéu de conciencia na sociedá que favoreza la plena inclusión d'estes persones nos ambitos escolar, llaboral y social.

Manolita Álvarez ye una muyer de calter, daqué posesiva y mui presumida. Nun-y falten pulseres nes muñeques nin diademes de brillantines. Dacuando repite frases nuna especie de bucle ensin salida; otres, sonri y canta. Nel “cole” –asina llama al local de Rei Pelayo– fai sobremanera actividaes pa reforzar la memoria. Repite que sabe escribir a máquina. Que quede claro. Ye exemplu de les palabres que defende Down Asturies n'alusión a estos neños, muyeres y homes con trisomía 21, como tamién se conoz al síndrome: “La so personalidá, aficiones, ilusiones y proyectos van ser los que verdaderamente los definan como persones y la so discapacidá va ser solo una traza más de la so persona”.

Calcúlase que n'España viven unes 34.000 persones con síndrome de Down y un total de seis millones nel mundu. Los cálculos indiquen qu'ente'l 30% y el 40% de les persones con discapacidá intelectual tienen síndrome de Down, según destaca'l colectivu asturianu na so web.

La esperanza de vida d'una persona con síndrome de Down aumentó considerablemente, asitiándose alredol a los 60 años na actualidá. Manolita tien munchu remangu. Hasta p'avieyar. Otra conquista d'esta muyer que tamién conmemoró'l 8M.

Va volver probablemente a celebrar el 21 de marzu, Día Mundial del Síndrome de Down. Con esta celebración, la ONU quier xenerar una mayor conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidá inherente, la valía y les pervalibles contribuciones de les persones con discapacidá intelectual como promotores del bienestar y de la diversidá de les sos comunidaes. Coles mesmes, quier facer rescamplar la importancia de la so autonomía ya independencia individual sobremanera la llibertá de tomar les sos propies decisiones.

Manolita seique, dicen los sos cuidadores, ta mayor pa ver grandes meyores. Ella crióse n'otra dómina, aprendió lo que-y dexaron y fixo una vida siempre encontada pola so familia. Nun tuvo noviu formal, nin tien fíos. Pero repiten dende Rei Pelayo: “Les persones con discapacidá intelectual son mui capaces si se-yos les ferramientes”.