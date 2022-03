El sector de les enerxíes anovables va a tou meter, y la espansión de la tecnoloxía fotovoltaica vive un momentu de crecimientu que, de caltenese, supondría n'Asturies una medría media d'aprosimao'l 30% al zarru d'esti exerciciu respecto de 2021, según confirmaron empreses del sector asitiaes na comarca avilesina. Pero a curtiu y mediu plazu tou depende de cómo se desenvuelva'l conflictu bélicu entamáu pol presidente de Rusia, Vladimir Putin. L'eleváu preciu de la enerxía y de les materies primes puede poner en peligru proyectos que yá tán sobre la mesa y otros que pueden retardase, ya inclusive cancelase, hasta qu'abocane la inseguridá. Con too y con ello, les perspectives a mediu y llargu plazu caltiénense, al puntu de que'l sector espera una medría de precios pola elevada demanda.

El Plan Nacional Integráu d'Enerxía y Clima 2021-2030 (PNIEC 2021-2030), cuenta algamar n'España en 2030 la instalación de 39 xigavatios (GW) de solar fotovoltaica, con una estimación de 20.000 millones d'euros n'inversiones y la xeneración de miles d'empleos. En xunu de 2021 yá s'instalaren 12,12 GW y la carga de trabayu pa incorporar esta enerxía llimpia ta a l'alza.

“Esti plan taba cumpliéndose con relativa comodidá. Pero'l 24 de febrero Rusia invade Ucrania y desarmóse la bolera”, afirma Javier Fernández Font, director xeneral y propietariu d'Alusín Cortil, y representante de les delegaciones territoriales d'Unión Española Fotovoltaica (UNEF), qu'inclúi Asturies.

La cartera de pidíos ta n'alza pal sector de la fotovoltaica, y la previsión ye que vaiga a más y s'algame un “boom” cola necesidá del autoabastecimientu enerxéticu, y más col preciu que tan algamando les enerxíes fósiles. “Ye d'esperar que la guerra de Putin acelere inda más esi procesu, pero agora tamos nun momentu d'inseguridá al mediu plazu, porque tou depende de cómo se desenvuelvan los acontecimientos”, esplica Fernández Font.

Los fabricantes tán atendiendo agora pidíos que tán contrataos dende l'añu pasáu. “Los materiales mercámoslos al cerrar los contratos, colo qu'inda tamos trabayando col aluminiu y l'aceru adquiríos en 2021 a precios inda dientro del mercáu”, rellata. El problema agora surde col encarecimientu esbocáu d'eses materies primes básiques, amás del gas y l'eletricidá. “Dende principios d'añu, el preciu del aluminiu encarecióse un 35 per cientu. A la medría de la so cotización na bolsa de metales londinense, súmase'l preciu del gas y de la eletricidá necesarios pal so tresformamientu. Ye una llocura. Les empreses nun pueden regular los precios porque nun hai control, y lo que nun tea nos almacenes dispara los costos”, añede'l representante d'UNEF. Y ye precisamente esta situación lo que xenera inseguiridá de cara al futuru más próximu. “La inversión pa executar un proyectu dispárase y ye posible que munchos se paralicen porque resulte inasumible encarar el costu”, alvierte.

El sector fotovoltaicu enfótase en que los fondos europeos destinaos al tresformamientu enerxéticu nun sufran un retayu pa encarar otres necesidaes más inmediates provocaes pola guerra de Putin. “Lo que ta asocediendo impacta directamente na industria, pero lo esmolecedor ye qu'eso se tresllada al restu de sectores económicos. Taba previsto que les enerxíes anovables se covirtieren nun sector de referencia que xenerara miles d'empleos. Agora ta too entamangao, a la espera de cómo se desenvuelva la guerra y de les sos consecuencies”, añedió Fernández Font.

El sector tamién treslladó al Gobiernu les sos reivindicaciones, que pasen fundamentalmente por amenorgar la burocracia. “Los permisos desque se soliciten hasta que puede entamase un proyectu puede andar ente los 18 y los 24 meses. Hai que buscar fórmules p'amenorgar esos plazos”. Lo ideal sería que se tardara ente cuatro y seis meses, afirma'l representante d'UNEF. Eso sí, l'asociación tamién amosó la so disposición a adquirir compromisos, como por casu el de nun aceptar proyectos n'espacios que pudieren considerase protexíos o acutaos por distintos motivos. “Hai qu'evitar la picaresca”, asegura Fernández Font.

La ministra de Tresportes, Movilidá y Axenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, presentó esti día la convocatoria de 600 millones d'euros n'ayudes a entidaes locales pa la rehabilitación d'edificios públicos. Ún de los sos oxetivos ye amenorgar en más d'un 30 per cientu'l consumu d'enerxía n'edificios de titularidá pública.

José Manuel Cabielles, presidente de l'asociación empresarial d'instalaciones eléctriques y telecomunicaciones d'Asturies, Ineltas, asegura que “ensin dulda, el tresformamientu n'edificios públicos ye un nichu de mercáu importante”, pero una vegada más “ta la burocracia. Cuando tou eso s'entame yá pasó'l branu. Mentanto, yá empiecen a faltar materiales, los precios tán disparaos, y la inflación lleva camín de descontrolarse”, asegura.

Ye precisamente'l problema del costu lo que más esmolez al sector. “El futuru ta claramente nes anovables y la fotovoltaica va crecer bien dello. Pero la inversión ye peralta y si nun hai ayudes potentes, ¿quién va tener dineru pa destinalo a eso?”, fae Cabielles.

Rubén Fernández, de Runitek Inxenieros, empresa asitiada en Corvera y especializada n'auditoríes enerxétiques asegura que la inversión en fotovoltaica puede recuperase nuna media de cinco años. “L'autoabastecimientu ye'l futuru”, asegura, pero tamién sollerta de que “agora los precios de los materiales tán disparaos. Nel futuru van ser los de les mesmes instalaciones porque la demanda va ser superior a la ufierta”. Ye la visión positiva al llargu plazu.