El futuru de les criptomonedas ye una incertidumbre. Sicasí, ye innegable l'esporpolle que tuvieron estes nueves monedes nos últimos años y hasta güei, lo que llevó a munchos inversores a enllenar de ‘tokens’ les sos carteres virtuales. Anque'l pagu con criptomonedes n'establecimientos físicos namás se pueda facer n'escasos sectores y establecimientos de tou'l mundu, n'Asturies yá ye posible realizar transacciones hasta en diez negocios distintos: ún d'ellos un chigre asitiáu nel barriu de San Cristóbal, n'Avilés; el primer local de la villa qu'hasta agora acepta'l pagu de los sos veceros en criptos. “Toi convencíu de que son el futuru”, asegura Jorge Rodríguez Álvarez, propietariu del bar Yemio.

Toles criptomonedes mueven la friolera de casi dos billones d'euros alredor del planeta. La primera n'aprucir –n'agostu de 2008– foi'l Bitcoin. Dende entós sigue siendo mesmo la más famosa y conocida como la qu'algama'l preciu más altu nel mercáu de les criptomonedes, con un valor actual de 35.000 euros el ‘token’. Sicasí, nos últimos años fueron surdiendo más competidores que tamién se fixeron un buecu nel mercáu y fueron garrando popularidá ente los inversores de criptos, como ye'l casu d'Ethereum, Dogecoin, Cardano, Binance Coin o Tether, ente otres munches.

Agora bien, según esplica'l propietariu del chigre avilesín onde yá acepten esta forma de pagu, la manera de qu'un veceru solvente la cuenta a güelpe de criptos ye la siguiente: “Funcionamos al traviés d'una empresa que se llama Eurocoin. Esta tien una aplicación que sirviría como pasarela de pagu. Esto ye, como una especie de Bizum, pero con criptomonedes”. Una vegada abierta per dambes partes, el propietariu xenera un códigu QR que tien d'escaniar el veceru y la transacción taría llista. “A mi llégame a la cuenta y tarda menos qu'un WhatsApp, ye percenciello”, detalla l'hosteleru avilesín. Ye nesti puntu ónde s'entra nel enguedeyu de les criptomonedes, una y bones el veceru tien la posibilidá de pagar con Ethereum, por casu, y que l'hosteleru reciba otru ‘token’ distintu. “Nel mio casu siempre recibo en Bitcoin porque ye la moneda que m'interesa tener, pero puedo escoyer la que prefiera. Ye la mesma aplicación la que calcula automáticamente el valor entre criptomonedes, yá que non toes valen lo mesmo”, esplica Rodríguez.

Sicasí, sigue l'hosteleru, “nun tien muncho sentíu pagar un café en Bitcoin, yá que ye un activu potente; diba ser como pagar una cerveza con acciones d'Apple”. Poro, la opción más intelixente, según comenta, pasa por desfacese de monedes de poco valor nesti tipu de pequeños pagos: “Yá sía al traviés de ‘tokens’ de creación recién que nun espuntaron y el so valor ta enllancáu, o bien con monedes que se xeneren automáticamente pol fechu de caltener la inversión nos token que tengas, lo que se conoz como ‘staking’”.

Va dos selmanes que recibió'l primer pagu en criptomonedes y dende entós yá hubo trés veceros que prefirieron esta forma de liquidar la cuenta. Rodríguez nota que los consumidores entá prefieren pagar n'euros primero qu'en criptos, una y bones los bancos siguen xenerando una mayor confianza ente la población”. Los que sí escueyen pagar con ‘tokens’, señala l'hosteleru, suelen ser conocíos allegaos al mundu de les criptomonedes. “Polo xeneral la xente prefier desfacese del euru, que se devalúa, y non de les criptomonedes, onde xeneralmente pasa tolo contrario”, remata Rodríguez.

A los 31 años lleva cuatro a cargu del chigre Yemio y cerca de diez dedicáu al mundu de la hostelería. Amás, Jorge Rodríguez tamién invierte en criptomonedes dende fai aprosimao cuatro años, ye por ello que decidió llanzase a aceptar una nueva forma de pagu nel so negociu. “Empezó too cuando ocho o nueve veceros frecuentes preguntábenme si podíen pagame en criptos; y dixi: por qué non. Foi ehí cuando supi de la plataforma Eurocoin y empecé con ello”. Reconoz qu'anque ye'l públicu más mozu'l qu'amuesa más interés poles criptomonedes, hasta'l momentu los pagos siempre vinieron de veceros más veteranos nel sector.