Lleven namás unos díes en Villaviciosa, pero tienen clara la palabra que-yos provoca la so tierra d'acoyida: tranquilidá. Xusto lo que-yos faltaba en Kiev desque'l 24 de febreru empezó la invasión rusa d'Ucrania. María Vaskovets (27 años) y Alexandra Skibina (21) atoparon nel deporte nel que destaquen, el fútbol sala, una vía d'escape al drama que vive'l so país. Atendieron encantaes la ufierta del Rodiles, l'equipu de Villaviciosa nel que van xugar hasta que puedan volver. Esperen que sía llueu porque, en contra de lo que pueda percibise n'España, creen que Rusia va dexar los trastes delantre de la fuerte resistencia de los sos compatriotes. Pel momento disfruten del “calor” asturianu y de la tortiella del restorán onde comen, atendíu por unos compatriotes.

A lo llargo de los cuatro díes que pasaron en Kiev dende l'empiezu de la invasión, María y Alexandra reconocen que nun vivieron nenguna situación especialmente complicada, pero que sí pasaron mieu. “Tando en casa, o escondíes nos abellugos, nun sabíamos lo que podía pasar dientro de cinco minutos”, esplica Vaskovets, que'l día 28 empezó'l so llargu camín p'hacia España. Treslladóse en tren hasta Leópolis, pasó caminando la frontera con Polonia y depués otra vegada en tren, pasando per Varsovia y Cracovia, pa llegar a París, onde garró un vuelu hasta Santander xunto a Alexandra Skibina, qu'aportó a la capital francesa en pasando per Praga y Venecia.

“Dexar la mio casa foi una decisión difícil”, señala Vaskovets, que tuvo que separase de sos padres y una hermana colos que vivía nun edificiu nel centru de Kiev. Skibina taba nuna residencia d'estudiantes nas contorna de la capital, polo que les sos sensaciones son apaecíes a les de María, pero Alexandra ta más esmolecida polos sos padres y güelos, que tán en Járkov, una de les ciudaes más castigaes pol exércitu rusu.

“Los mios güelos tienen casi 90 años y yá empiecen a pasar problemes pa consiguir comida”, esplica Alexandra, que caltien contactu permanente cola so familia. Les dos xugadores conócense dende va años porque pertenecen al mesmu club, el Budstar, y tamién conciden na selección d'Ucrania, una de los meyores d'Europa. Reconocen que nunca se diben llegar a atrever a entamar esta aventura en solitariu.

L'artífiz de la llegada de María y Alexandra a Villaviciosa ye Santiago Tuero, coordinador del Rodiles. Púnxose en contactu cola meyor xugadora ucraniana, que pertenez a un equipu de Melilla de primera División, y ufiertó-yos residencia y manutención por que s'integraren nel equipu de Segunda División. Pel momento, a la espera del OK de la Federación Española, esti llunes debutaron col filial.

Nenguna de los dos quier facer una valoración sobre Putin. “Nun pienso nél, sinón nel mio país y na mio familia”, precisa Vaskovets, qu'añede: “N'Ucrania naide pensaba que diba empezar la guerra, que Putin se diba atrever a facelo”. Sí coinciden n'emponderar al presidente ucranianu, Volodimir Zelenski: “Cuando ganó les elecciones munchos dicíen que yera un cómicu, riíense d'él, pero demostró que ye'l meyor presidente, que ta col so país, cola so xente”.

Confíen en que'l conflictu nun s'allargue muncho y, sobremanera, “que dexen de morrer civiles”, apunta María, momentu nel que la traductora, Iryna Hrabovska, residente en Villaviciosa dende 2009, decide meter baza: “Putin yá se dio cuenta de que nun va poder consiguir los sos oxetivos y en siete o diez díes va arrenunciar. Nestes dos selmanes volvieron a Ucrania más de 150.000 homes que vivíen fuera y la resistencia ye mui fuerte”.