La cesta de la compra yá nun ye lo que yera. Y menos en tiempos “líquidos”, onde too flúi y nada permanez. Igual que fixo España a primeros d'añu, agora ye la Oficina Nacional d'Estadística (ONS) del Reinu Uníu la que-y dio un revolcón a la so cesta oficial, esa que sirve pa calcular la evolución del índiz de precios al consumu (IPC) y que'l so méritu ye'l d'afitase nel valor d'un conxuntu de bienes y servicios que seríen los que, de forma más xeneralizada, consume la población.

Y si lo qu'hai que mirar ye'l consumu habitual, d'esa cesta “british” cayeron artículos como los traxes d'home y los dónuts, nuna revisión que demuestra'l cambéu de vezos na sociedá británica por mor, sobremanera, de la promoción del teletrabayu na pandemia del covid-19. Dende febreru de 2022, la cesta diseñada pola oficina estadística del Reinu Uníu esanició un total de 15 artículos al respeutive del añu anterior ya incorporó otros 19 col aquel de rexistrar d'un xeitu más amañosu la evolución de los precios pa los consumidores. D'esa revisión nun pasó desapercibíu'l fechu de que s'esaniciaron los traxes masculinos formales, reemplazaos na cesta de la compra poles chaquetes americanes y les blazers. Espliquen los espertos qu'eso débese a la bultable cayida vivida nel Reinu Uníu del gastu nesti tipu de vestimienta formal, qu'inclusive llevó a munches tiendes y comercios de moda a retiralos de la so ufierta. La ONS tamién optó por prescindir de los dónuts, anque sía más malo d'esplicar. Dicen los especialistes que tres esa esclusión ta la investigación y la evidencia conseñada colos minoristes de que les ventes d'esti clásicu dulce menguaron, “posiblemente por mor del aumentu del trabayu en casa”. Esto ye, qu'el dónut cómese na oficina, o de camín. Pero hai más. Los cambios de vezos tamién dexaron fora de la cesta de la compra británica a los atles y llibros de referencia, como diccionarios y enciclopedies, como reflexu de la puxanza de los formatos electrónicos ya internet especialmente pa esi tipu de consultes. Pela contra, caltiénense los llibros de cocina y de viaxes, por que la so venta en formatu tradicional entá aguanta. Tamién queda fuera'l carbón, de resultes de los cambeos llegales en respuesta a problemes ambientales, una y bona que la comercialización de carbón nacional va quedar prohibida en 2023 como parte de les acciones del Gobiernu británicu pa combatir el cambéu climáticu. Y si hai que se fixar nos artículos que sí qu'entren a la nueva cesta, ende tán les salchiches ensin carne p'ampliar la gama de productos “llibres de”, como evidencia de la crecedera del númberu de consumidores vexetarianos y veganos. Tamién s'introducieron les toallines antibacterianes pa superficies, representatives de los vezos de llimpieza actuales xunto cola demanda de productos antibacterianos. Gran Bretaña fixo agora la revisión qu'España fixo a primeros de 2022. N'España los productos qu'integren la cesta de la compra pal cálculu del IPC analicen cada cinco años –correspuénde-y facelo al Institutu Nacional d'Estadística (INE)– y nel últimu revolcón hubo tamién delles sorpreses. De xacíu, incorporáronse los mázcaros, obligaos pola pandemia y totalmente ayenos, hasta agora, de la realidá del consumidor nacional. Amás, les suscripciones a la prensa online incorporáronse como representatives del nuevu vezu de llectura de prensa diaria. Pero n'España, sobremanera, esti añu hubo un “barríu” de productos obsoletos. De forma tala que liquidáronse los CD y DVD de la cesta, lo mesmo que la margarina, la lleche en conserva, les tintoreríes y los zapateros, los artículos de mercería, la cubertería, alfombres y moquetes, los servicios de caltenimientu de la calefacción, les planches y “grandes ferramientes y equipos de motor”. Tamién salieron del mididor d'IPC les prebes d'embarazu y los anticonceutivos “non orales”, los llubrificantes, los servicios de mudanza, dellos servicios postales, les cámares, los equipos d'acampada al aire llibre, los productos de xardinería y el seguru de vivienda, ente otros. La cesta de la compra española ye agora un cabás más de “xeneración Z”, y menos de xeneración “boomer”.