Juan José Lajo, director financieru de la empresa de camiones sierense Casintra, densedólcase igual de bien ente númberos qu'ente lletres. De fechu Lajo ye, amás d'empresariu, doctor en Filoloxía y namoráu de la llingüística. D'ende qu'acabe d'asoleyar una obra singular, tanto na forma como nel fondo: un diccionariu de gaélicu irlandés- asturianu sobre'l que lleva décades trabayando con devoción.

Bastante ye que, “encántame'l mundu de la llingüística, dende va munchos años dedícome al estudiu de les llingües celtes, y la mio tesis doctoral foi sobre la fala astur de Sanabria, un trabayu que tamién toi pendiente d'editar”, esplica Lajo, pal que l'actividá de traducción resúlta-y mui "relaxante, con esta situación de fuelga de los camiones que namás te petez escapar, llego a casa y póngome a traducir al irlandés porque ye lo que más me relaxa”, esplica. Ello ye que ye un espertu na traducción ente l'irlandés, l'inglés y l'asturianu, una actividá que, quiciabes pol so desempeñu profesional, pueda chocar de mano.

El diccionariu qu'acaba de publicar ye una obra de consulta xeneral, compuesta por un total de 14.000 entraes, y amás de la traducción al asturianu, esplica la pronunciación, la etimoloxía de cada palabra y la fraseoloxía, con exemplos d'espresiones y construcciones llingüístiques, mesmo qu'una gramática que completa'l trabayu.

Lleva trabayando nél dende los años 80, y asegura que “en realidá nun me roba tiempu del mio trabayu, lo que más tiempu me roba ye la familia y eso ye lo meyor”, asevera. Non en baldre, aprender irlandés foi pa él una forma de desconectar, y tamién un retu. “Los métodos d'irlandés qu'había yeren permalos, asina que punxime a facer daqué yo mesmu que me sirviera”. Porque "lo meyor ye poder lleer nel idioma orixinal, asina que va yá tiempu que decidí estudiar irlandés". Una afición motivada tamién pol so gustu pola mitoloxía celta, "con munches semeyances cola asturiana", y pol conocimientu en xeneral que trató d'arrexuntar nuna obra de consulta inédita.

¿Ye difícil el gaélicu? “Non tanto, ye ponese, anque de mano sí qu'abulta distinto abondo”. Y amás, la llingua irlandesa guarda otra sorpresa: “Tien palabres mui asemeyaes al asturianu, con un orixe común pero qu'acabaron evolucionando d'un xeitu distintu, asina que resulta bien interesante”, esplica Lajo, que nun atuña colos esfuerzos nes sos investigaciones. Un oasis de lletres nun mar de cifres qu'al directivu fáen-y la vida muncho más entretenida.