Rodrigo Cuevas punxo un puntu y siguíu na so trayectoria. L'artista asturianu zarró'l xueves 24 nel Teatru Circu Price de Madrid, la xira nacional “Trópico de Covadonga”, cola que percorrió teatros de toa España nos últimos trés años. Un períodu nel que Cuevas vivió, dende l'escenariu, les socesives folaes de la pandemia. “Vivímoslo too, coses perrrares. Recuerdo un conciertu en Ferrol nel que nun dexaben más de 60 persones nel teatru. Y tou aquel tiempu surrealista de los toques de queda, nos que nun se podía comer nos restoranes y nos hoteles nun había nin recepcionistes”, rellata l'artista. Agora, Cuevas decidió terminar la xira nacional, anque “Trópico de Covadonga” va vese nel estranxeru.

La primer parada va ser Miami, onde Cuevas va actuar el próximu 15 d'abril. L'artista va aprovechar amás la so presencia n'Estaos Xuníos p'averase a Puerto Rico, onde va grabar, na seronda, el so nuevu discu. Primero d'embarcase nesa aventura, Cuevas tien l'axenda enllena, con actuaciones programaes en países como Portugal, Italia, Eslovenia, República Checa o Francia, onde tien dellos “bolos” esti branu y onde acaba de publicase'l so “Manual de cortexu”. “Traducieron el llibretu y hasta'l títulu del discu”, señala l'artista asturianu, quien agradez la bona acoyida que tienen los sos espectáculos tamién nos escenarios internacionales.