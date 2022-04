Luis Feito, director de la banda de gaites “La reina del Truébano”, de Navia, nun foi quien a contener el lloru cuando vio'l vídeu de los sos collacios de la Escuela Barvinok, de la ciudá ucraniana de Vínnytsia , interpretando'l “Asturies, patria querida”. Él mesmu-yos pasara la partitura y-yos pidiera que, si teníen dalguna posibilidá, lo ficieran p'aguiyar un pocu más a la xente a collaborar na campaña que tán realizando pa recoyer fondos y mandalos a una ciudá que yá quedó afarada poles bombes tres la invasión rusa. “Pidí-yos que mandaren un vídeu, pensando que quiciabes dalgún pudiera grabase con un móvil, y cuando lu abrí y taben toos vistíos col traxe tradicional eché a llorar”, esplica'l director.

Les dos bandes, l'asturiana y la ucraniana, conócense de coincidir en delles ocasiones en festivales en Francia. A Luis Feito dexólu ablayáu enterase de que taben bombardeando la so ciudá: “Llamóme un representante pa dir a un festival a Normandía y díxome que los nuesos amigos de Barvinok nun diben poder venir porque taben bombardeando la so ciudá”. Eso xiringolu per dientro y decidióse primero a facer un conciertu na Escuela de Música de Navia y a abrir un númberu de cuenta (ES8821004802122200126190) a manera de fila cero por que tolos interesaos puedan collaborar y echar un gabitu a esta escuela de música. “Nós podríamos ser ellos”, diz.

EMOTIVAMENTE EMOCIONANTE !!! Himno de ASTURIAS enviado desde UCRANIA por los pocos alumnos que aún quedan allí de la escuela de música BARVINOK para la gala solidaria realizada por la escuela de música de NAVIA y su banda de gaitas LA REINA´L TRUÉBANO Sí A LA MÚSICA , NO A LA GUERRA. Posted by Chuis Feito Cano on Sunday, March 27, 2022

El drama que tán viviendo nesta escuela fai que seya entá más ablucante la calidá de la interpretación y que tenga más méritu: “Taba formada por 400 persones y 200 marcharon yá a Estaos Xuníos, otros fueron a otres zones menos conflictives, los que son mayores tán nel frente y queden unos 20 o 25 na escuela”, esplica Feito. Un vídeu nel que, amás, los mozos integrantes de la escuela dan les gracies a Asturies y a España por tar echándo-yos un gabitu nuna situación tan dura como l'actual. “Hola a tolos nuesos amigos españoles”, empieza ún de los músicos, al qu'otru sigui dando les gracies pol “sofitu”.

Con una sorrisa, primero que los instrumentos de la música tradicional ucraniana empiecen a sonar, otru neñu asegura que “Ucrania va ganar”, otru sigui diciendo “gloria a España”, otru sigue con un “gloria a Ucrania” y otru conclúi “gloria a los héroes”. Lo siguiente que s'escucha son, con unos instrumentos poco comunes, los acordes d'un “Asturies, patria querida” que llega d'una escuela de música del Este d'Europa que les bombes nun pudieron callar. Música celestial en metá de los bombardeos.