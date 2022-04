Leticia Baselgas tresmitía esti día una enorme emoción. La que supon pa ella y el so compañeru Rubén Bada, el dúu “L-R”, la so inclusión nel cartel del Bilbao BBK Live, ún de los grandes festivales de música pop y rock de tolos se celebren añalmente n'España (esta vegada del 7 al 9 de xunetu), con cifres de públicu que superen los 100.000 asistentes y cabeces de cartel como “Pet Shop Boys”, “The Killers”, Nathy Peluso, “Placebo”, Alizzz o Nacho Vegas. Contar con “L-R” nel BBK ye tanto como contar cola música n'asturianu, un “finxu” pa la escena artística asturiana. “L-R” presenta una propuesta de “posfolk” asturianu na que s'entemecen soníos de tol mundu. “N.O.S.”, el so actual trabayu, añede rock, blues y jazz al folk más tradicional. “Nun contábamos con tar nel cartel del festival y tamos entusiasmaos. Salse de les nueses mires pero ye la preba de que l'asturianu funciona y tien munchu percorríu”, indicó Leticia Baselgas.