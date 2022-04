Nel Valle de les Roses de Bulgaria hai una industria ensin comparanza nel mundu. La del cultivu de roses. De les que se saca alredor del 85% del aceite de roses del mundu que ye ún de los aceites esenciales más importantes de los emplegaos na alta perfumería. Y foi nesi país cuando a la investigadora asturiana Carmen Martínez-y llegaron los arrecendores de la so infancia en Cangas.

“Viénome a la mente l'arume d'una rosa qu'había nel xardín de la mio casa de Carbachu. La flor que taba goliendo nin s'asemeyaba, pero pa mi foi inconfundible porque ye un golor distintu y especial”, rellata. Al volver a Asturies Martínez punxo tou'l so interés y les cualidaes que dende va munches décades aplica al so trabayu nel CSIC (Centru Superior d'Investigaciones Científiques) pa saber más. Y afayó tanto, y tan bono, que solo pasaron unos pocos años y el cultivu de la Rosa Narcea, como se denominó a esta maravía recién recuperada, va vientu en popa.

Aquel únicu rosal que Martínez tenía nel so xardín sometióse a un procesu de selección científica, de categorización del so ADN y de certificación mundial. Agora ta protexida y l'equipu de Martínez tien la exclusiva del so cultivu y la so esplotación. Los principales organismos de protección vexetal internacionales verificaron “que ye única” y aquel exemplar multiplicóse en 400 más que yá crecen con puxu en Cangas: en Carbachu, a 500 metros sobre'l nivel del mar; en Cibea, a 700 metros, y en Xinestosu, a 1.200 metros.

La Rosa Narcea ye singularísima por color, golor y propiedaes, y alredor d'ella espolleta un negociu que va poner en marcha la empresa de base tecnolóxica Arumes del Narcea. Porque pola producción de pétalos que se van recoyer el próximu mes de mayu nestes finques de Cangas yá s'interesen munchos perfumistes. Va ser una recoyida manual y pela nueche, por que los pétalos nun pierdan el so golor. Y si too va bien va haber qu'entainar cola producción in vitro de miles d'exemplares más por que'l negociu florie como lu imaxinen.

“Nin polo más remoto suañé, aquel día que golí la rosa en Bulgaria, que güei podíemos tar equí con esti proyectu. Solo cuando volví a casa, nos punximos a investigar y a conocer el mundu de les roses, y cuando-y conté a l'Academia Española del Perfume la historia, empecé a enfotame nesta realidá”, esplica Carmen Martínez. Que ratifica, con tola firmeza, que la Rosa Narcea ye única: “Ye la primer rosa n'España con cualidaes pa la industria del perfume. Y nel mundu namás hai trés como ella”.

La Rosa Narcea ye una rosa antigua, esto ye, que vien de les orixinaries qu'había n'Europa primero de que en 1867 llegara la rosa china y la rosa de té, y los horticultores de tolos países se punxeren con elles por considerales más elegantes y ornamentales. Apenes quedaron unes poques orixinales resistentes, y agora sábese que l'asturiana ye una d'elles. “Na mio casa, según distintos rexistros, lleva cuandu menos llantada dende 1832”, diz Carmen.

La so singularidá y les sos cualidaes básense sobremanera nel arume y que ye una flor rica por demás n'aceites esenciales y tamién en componentes polifenólicos que faen que non solo sía apreciada pal sector del perfume, sinón tamién pal de la farmacia y la naturacéutica, ya inclusive en gastronomía. Carmen Martínez cree que nun primer momentu'l negociu que podrá facese cola Rosa Narcea va ser el de los perfumes. Ello ye qu'ún de los inversores de la empresa vien d'esi sector.

De trés tonelaes de pétalos podrá sacase un llitru d'aceite esencial que tien un preciu de mercáu de 16.000 euros. Carmen Martínez y el so equipu van más allá. Imaxinen un valle del Narcea enllenu de rosales y, con ellos, ven floriar la población, la economía y la vida na zona. Esti día'l conseyeru de Ciencia, Borja Sánchez visitó los plantíos. Acompañólu l'alcalde de Cangas. Y nun podía más que felicitar a los investigadores porque “esta ye una amuesa de que puede entamase dende cualquier llugar, de que siempre hai que buscar ónde ta la cadena de valor y, nesti casu, ye especialmente relevante que se faiga dende equí, dende Cangas”, indicó.