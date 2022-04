Andrés Fernández tien 18 años y acaba de publicar "1809. Cartes de la Revolución de Trubia". Ye la so primer novela, pero de xuru que nun paez que vaya ser la última.

-¿Quién ye Andrés Fernández?

-Soi mediu morciniegu, mediu quirosán, anque viví tola vida n'Argame, en Morcín. Quiciabes por eso soi quién soi, Asturies y la so llingua formen parte de min; ye difícil nun amar el llugar onde ñacisti cuando ties un venceyu tan fuerte con él. Desque teo usu de memoria recuerdo asaltar a los mios güelos con entrugues, sobro cómo falaben, sobro cómo vivíen, sobro qué yera esa cultura que yo vía delantre de min, y dende nenu tamién deprendiéronme los mios pas qu'ún nun pue conocer el mundiu hasta que nun se conoz a sí mesmu. Yo creo que ye por eso que me presta tanto escribir y que soi tan humanista, soi un namoráu de les llingües, de la hestoria, de la política tamién... Toles disciplines que tienen como suxetu d'estudiu al ser humanu como ser social, los vehículos d'esa sociabilidá y los productos de la mesma son disciplines que yo adoro. Poro, tres facer la ESO nel Auseva marché pal IES Aramo a completar la educación secundaria, col oxetu de facer el bachiller de lletres pures, y darréu decidí matriculame nel gráu d'Estudios Clásicos y Románicos pela Universidá d'Uviéu, onde estudio anguaño con gran satisfación. Realmente toi mui contentu porque creo que toi faciendo lo que de verdá quiero, y hasta agora na mio vida como estudiante solo tuve un disgustu: Nun poder cursar l'asinatura d'asturianu más que de 2º a 4º de la ESO, porque n'esta Asturies nuesa cuando se trata del nuesu idioma too son dificultaes y hasta cuesta que se cumpla la llei.

-¿Dende cuándo escribes, siempre ficístelo en asturiano?

-Nun sabría dicir cuándo entamé a escribir, polo menos dende la primaria siempres me recuerdo con una llibretina embaxo'l brazu, anque, claro, nun entamé a escribir con seriedá y con un proyectu lliterariu claru hasta va pocos años; y masque teo cosines escrites n'otres llingües tuvi claro siempres que yo quería escribir asturianu. Quiciabes polo que dicía enantes, l'asturianu ye parte de lo que soi, tuvo siempres ehí pa min, na boca los mios güelos, n'atmósfera de los conceyos nos que me crié ¿Cómo diba inoralu? Dióme tola vida muncha pena ver qu'había xente a la que nun-y importaba si se perdía, yo nun quiero que muerra, y por eso escribo, falo y vivo n'asturianu, pa que l'idioma tea tamién vivu.

-No hay mucha novela en asturiano con trasfondo histórico... ¿Se conjugan dos de tus intereses o en el siguiente libro te podremos ver por derrroteros totalmente distintos?

-Sí, ensin dulda, con esta novela toi axuntando dos de les mios pasiones, la lliteratura y la hestoria, anque por suerte o por desgracia teo munchos intereses y munches idees na cabeza. Sí que quiero esplorar más esti mundiu que creé con 1809, y teo yá trabayos n'esa llinia, pero nun quiero zarrame solo n'eso. Asturies, como dixi, ye un paraísu lliterariu, y quiero esplorar toles posibilidaes que se me presenten. La mitoloxía asturiana, por exemplu, ye perfecha pa usala como base pa un universu fantásticu, y de fechu gané'l IV Concursu de Rellatos de Morcín con una obra n'esa llinia, "El Cantar de Suaro Caínez", que creo que tien potencial pa llegar a nuevos horizontes. Y digo más tá, porque Asturies ye tamién industrial, y esi mundiu de la mina y la fábrica, del tren y el telégrafu pue ser una fonte esceicional pa noveles steampunk o incluso western, quiciabes hasta tomando inspiración de l'Asturies emigrada. Hai munches coses pa facer y tengo munchu tiempu per delantre.

- ¿1809 ye una propuesta pa que los asturianos cambien la su historia? ¿Te resulta especialmente atractivo ese tiempo histórico?

-Non, si 1809 ye dalgo ye una propuesta pa que los asturianos nun escaezan la so hestoria, pero non pa que la camuden ¿Por qué díbemos querer camudala? Dende'l puntu de vista puramente hestóricu yá ye bien bayurosa d'eventos épicos y decisivos, y dende'l lliterariu, que ye'l que más m'interesa a min por motivos obvios, ufierta tamién una miríada de posibilidaes. La hestoria asturiana ye una materia prima de calidá escelente esperando a ser esplotada; porque la lliteratura a la fin nun dexa de ser una artesanía que trabaya cola realidá y que fai d'ella dalgo nuevo, igual que los carpinteros tresformen la madera en talles y grabaos, o los canteros cola piedra. Asturies ye especialmente atractiva n'esi sen, y más el sieglu XIX, que ye un sieglu de cámbeu total, de revolución; morría un mundiu, l'Antiguu Réxime, y ñacía otru estremáu dafechu, colos desaxustes qu'eso conlleva. Asturies salía del atrasu pa entrar na Modernidá ¡Y de qué forma, nada más y nada menos que declarándo-y la guerra al amu d'Europa ensin cuntar con más naide, confiando solo nella mesma! El sieglu XIX asturianu ye un paraísu lliterariu.

-¿Qué le dirías a los jóvenes con desinterés por el asturiano?

-Solamente pueo dici-yos una cosa: L'asturianu ye tamién nuesu. Nun hai que dexase engañar por discursos falsarios, l'asturianu nun ye solo de los mayores o de la xente rural, nin siquiera ye solo d'una ideoloxía determinada o d'un mou de vida concretu, l'asturianu ye de toos, de tolos asturianos, nacíos n'Uviéu o en Tegucigalpa, vivan onde vivan, anque nunca nun lu sintieren en casa o solo tuvieren contactu con él dacuando. L'asturianu ye, en pallabres del gran xixonés don Gaspar Melchor de Xove-Llanos, "la lengua viva de nuestro pueblo", y el pueblu asturianu somos toos, incluyíos los que somos mozos. Nun teo la potestá pa obligar a naide a falar asturianu, nin quiero tenela nin desearía que naide la tuviere, pero sí pueo animar a la mocedá a falalu, a escribilu, a usalu y a nun dexar que se pierda una parte de nós.