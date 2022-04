L'espaciu más llariegu de la casa tradicional asturiana, el llar, ye'l nome sol qu'acaba de nacer una nueva asociación n'Asturies. Llar Trans entamó'l so camín va unos díes namás n'Avilés pero foi esti día, na xornada internacional de la visibilidá trans, cuando se llevanta'l telón d'un proyectu que yá axunta a madres, padres, güelos y güeles, persones en transición, amigos y tolos que quieran sumase al sofitu y al acompañamientu de les persones tresxéneru.

La so presidenta, Ángeles Fal, recalca que “cuando daquién decide entamar el so procesu de transición eso inflúi muncho na so redolada. Les families tamién entamen el so particular procesu, colos sos afrellones, sufrimientos, les fases d'aceptación o non...”, y delantre de situación tala “nunca ta de más tener un grupu de sofitu y d'ayuda, bien sía porque t'entienden, porque pasaron pelo mesmo o tán pasando, porque te pueden enllanar daqué'l camín o a cencielles t'acuruxen”.

Asegura Ángeles Fal que na actualidá los miembros de la Llar Trans “somos tan distintes como la vida mesma”, y eso fai que seya un espaciu enriquecedor. Onde cueye muncha xente. Un exemplu: “hai docentes que se tán atopando con munchos problemes, hasta con acosu, por aceptar la transición d'un alumnu que, al meyor, nun acepta la so propia familia. O por reclamar un protocolu qu'ayude nos centros a encarar eses casuístiques. Esos pueden tener un sitiu con nós”. Na asociación, esplica Fal, fálase muncho y de too. “Hai que tener en cuenta que tener un fíu o una fía trans ye daqué que nun lo quier naide. Sabes que nun va ser fácil; lo que quedríes ye que fuera daquién que tuviera dientro de la norma por que s'evitara sufrimientos y esplicaciones”, afirma la presidenta del colectivu.

Pero una cosa ye la preferencia, y otra la realidá. Y esa obliga a “esixir que se respeten los sos derechos”, sobremanera si, como asocede n'Asturies, “lo institucional nun ayuda. Porque hai una llei de mínimos del 2007 que solo contempla'l cambéu rexistral d'una identidá, siempre que se cumplan delles condiciones, y yá foi superada pola normativa propia de munches otres comunidaes”. Asina que, avisen, l'asociación va ser un colectivu mui familiar que tamién cuenta facer bandera de la “ampliación de derechos a persones que los tienen mui llindaos”. El Llar Trans ta en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, col usuariu @llartrans, y nel corréu @hola@llartrans.org

Diputáu trasn británicu

Precisamente esti día d'atrás el diputáu conservador británicu Jamie Wallis convirtióse nel primer miembru del Parlamentu de Reinu Uníu en declarase públicamente trans. Wallis esplicó que-y diagnosticaron disforia de xéneru, añediendo que se sintió “asina desque yera un neñu mui pequenu”. Y que “nun tenía intención” de compartir la so condición públicamente. “Siempre imaxiné que dexaría la política primero de dicir esto”, especificó. Tamién compartió qu'en septiembre violólu un home al que conoció n'internet y tamién sufrió un intentu de xantaxe.