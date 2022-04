La temporada d'esquí 2021-2022 ye histórica pa Valgrande-Payares pero non solo pol númberu d'esquiadores qu'esti añu aportaron al complexu ivernal del Principáu nel conceyu de L.lena. Tampoco porque la estación va vivir esti branu la so igua más importante dende fai 50 años, cuando'l complexu, abiertu en 1954, sufrió'l so gran tresformamientu. En 1969 inauguróse la carretera d'accesu al El Brañichín y con ella los remontes del Cuitu Negru, Valle del Sol y La Hoya. Nos primeros setenta diben llegar los telesquís Regueru (1973), Duce la Dueña, Mirador de Valgrande y Los Abedurios (1974) o Fonte la Reina (1975). Agora'l gran proyectu de Payares pasa pola instalación d'un modernu telecabina.

Pero hai otru finxu na hestoria del esquí nel altu de Payares, nel Puertu. Va cien años, en marzu de 1922, dos chavales suizos , Nicork y Neck, esquiaron en Payares. En realidá nun lo fixeron n'Asturies sinón en terrenes yá lleoneses. “Yeren amigos del padre de Chus Valgrande, de José María, y trabayaben na vía”, rellata l'actual director de la estación, Javier Martínez, en referencia a los trabayadores de la llínia ferroviaria Xixón-Lleón. Aquellos dos esquiadores llegaron en tren, nun ta claro si hasta'l pueblu de Payares o hasta Busdongo, en Lleón, y empezaron a caminar. Llegaron al altu del Puertu y caminaron fastera arriba escontra'l picu Cellón, asitiáu na marxe derecha de la carretera en dirección a Asturies, tres los hangares nos que se guarden les máquines quitanieves del serviciu de caltenimientu de víes. Naquellos años 20 del sieglu pasáu, José María Suárez, padre de Chus Valgrande y natural de Floracebos (L.lena) decidiera marchar cola so familia, esposa y 16 fíos, al Hotel Valgrande, un pequeñu albergue asitiáu onde güei ta'l Parador. En realidá parte de la familia siguió viviendo en Xixón hasta qu'en 1924 fina'l padre y deciden instalase toos nel Puertu. Nel suétanu d'aquel hotel construyeron los primeros esquís con madera de toneles de vino y siguiendo el modelu suizu de los sos amigos Neck y Nicork. Yeren más bien un mediu de tresporte qu'un equipamientu deportivu anque yá per aquellos años l'esquí yera más qu'una forma de movese pela nieve pa facer la compra. Chus Valgrande marchaba esquiando a La Pola L.lena o Mieres pa mercar víveres y melecines pal albergue y pa los vecinos de Payares. Esi “entrenamientu” intensivu dende neñu convirtiólu nun gran esquiador. En 1935 llogró'l so primer títulu de Campeón d'España y, al añu siguiente, consiguió convertise nel segundu asturianu en participar nunos Xuegos Olímpicos, depués de Pedro Pidal. Jesús Suárez, más conocíu como Chus Valgrande, con esa tradición tan asturiana d'utilizar como apellíu'l pueblu o aldea de residencia, foi al añu siguiente abanderáu de la representación española nos Xuegos d'Iviernu de Garmisch-Parterkichen (Alemaña) en 1936. La guerra paralizolo too. La relación d'aquellos inxenieros suizos que vinieren trabayar nes mines o na vía colos mozos asturianos yá nun podía centrase nel esquí, pero resurdió too con puxu en pasando la guerra. Mozos de families pudientes d'Uviéu y Xixón, que conocieren l'esquí nos sos viaxes per Europa, montaben nel tren y “sobornaben al maquinista”, bromia Javier Martínez, por qu'al pasar por Busdongo amenorgara la velocidá, “entós saltaben de los vagones” y caminaben colos esquís al costazu hasta llegar al puertu. Ún d'aquellos inxenieros yera Sterling, que trabayaba nes mines de Sabero (Lleón). Hasta ellí aportaben rapazos de toa Asturies a los qu'enseñó la técnica del “telemark”, esa danza sobre la nieve na que'l calcañu del esquiador nun ta apegáu a la tabla sinón que se desapega y se llevanta pa favorecer la flexón de la rodía hasta casi tocar el suelu a la d'efectuar el xiru. La influencia del esquí européu en Payares llega hasta los nuesos díes. El recordáu “Gelito”, Ángel González de L.lena, fináu n'ochobre de 2021 y a quien se va rindir tributu esta fin de selmana en L.lena, tenía un mantra que llegó a convertise en santu y seña de los esquiadores de la estación l.leniza: “Quien apriende a esquiar en Payares, esquía en cualquier sitiu”. Esa afirmación débese en bona midida, acordies con Javier Martínez, a la herencia de grandes esquiadores europeos ente los que destaca Walter Foeguer, nacíu na localidá austriaca de Kuftein, cerca d'Innsbruck, el 30 de payares de 1917. Foeguer llegó a Villamanín (Lleón) contratáu pol Frente de Juventudes pa encargase de la escuela d'esquí. La hestoria del olímpicu austriacu ta íntimamente amestada a la d'Europa, Col entamu de la II Guerra Mundial, a Foeger reclutólu la Wehrmacht onde trabaya como capitán aprendiendo a los batallones d'esquiadores alemanes nel frente noruegu. Nes batalles contra l'exércitu rusu, onde acabó mancáu en trés ocasiones, coincidió con un reximientu d'infantería español perteneciente a la División Azul y comandáu pol coronel Ricardo Villalba, qu'amás yera director de la Escuela Central d'Educación Física y gran amante del esquí, bien poco evolucionáu daquella n'España. Franquismu Cuando Foeguer, mancáu, se retiró del frente, pidió viaxar a España, país nel que'l franquismu caltenía bones relaciones cola Alemaña de Hitler. Asina que Villalba movióse y el Frente de Juventudes acabó contratando al mitu del esquí austriacu, capitán de la Wehrmacht, que dexando les cuestiones polítiques a un llau, marcó una forma d'esquiar en Payares y n'otros llugares como'l valle d'Arán. Una técnica qu'influyó muncho más n'Asturies y Lleón que la del francés Emile Alais. Nun ye mui conocío qu'una de les pistes de Valgrande-Payares, güei sumida, llevaba'l nome de Foeguer, ye d'una de les pales a les que s'aportaba dende'l remonte de La Picarota, güei desmontáu. Inda nun esistía la estación d'esquí asturiana pero los mozos sí que taben esconsoñando a l'afición. D'esta miente, grupos d'aficionaos d'Uviéu, Xixón y Mieres garráben el tren coles sos tables pa xubir a Payares. Dalgunos d'esos viaxes entamábense n'Uviéu, na cai Uría, nel local que güei ocupa la pastelería Ovetus. Tou esto foi'l caldu de cultivu pa la hestoria posterior, pa que Chus Valgrande s'emperrara en llevantar una estación d'esquí en Payares ya instalara'l primer telesquí, el de La Cerra, que s'inauguró'l 17 de xineru de 1954.