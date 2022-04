Lo último del músicu avilesín José Manuel Tejedor ye “Lluz”: una colección de siete temes que, aseguró, “granaron a lo llargo del confinamientu” y que tán garrando forma estos díes n'Estudios Tutu, en Los Campos (Corvera). Quier presentalo a lo grande el próximu 14 de mayu nel teatru Palacio Valdés, n'Avilés. “Va ser un gran conciertu, con munchos convidaos”. Pero eso nun ye lo más novedoso. Tejedor ufierta'l so nuevu discu na plataforma de micromecenazgu Verkami: “Ye una manera de mercar el discu por adelantao que me dexa sufragar los gastos de producción”, confesó. “Lluz”, el so nuevu EP, “ye una manera de volver tar presente tres estos meses de tan poques actuaciones”.