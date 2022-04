Pablo Armesto, xixonés nacíu en Suiza en 1970, ye ún de los grandes del arte contemporaneu asturianu. Tres la pandemia decidió dar un xiru a la producción artística que venía desenvolviendo nos últimos años. Dende los sos impresionantes trabayos cola lluz y la solombra, espectaculares escultures llumíniques asemeyaes a estrelles o esferes incandescentes, da agora un blincu al color. La puesta de llargo d'esta nueva etapa na carrera d'un creador que forma parte de la selecta nómina de la galería Marlborough –y n'Asturies espón con Aurora Vigil Escalera– va ser la esposición que se va inaugurar el próximu esti vienres 8 d'abril nel Muséu de Belles Artes d'Asturies col títulu “El color del tiempu”.

Una de les obres más espectaculares d'esti proyectu diseñáu específicamente pa la planta baxa del palaciu de Velarde de la pinacoteca asturiana “recuerda a una aurora boreal”, diz l'artista. La fluctuación ente l'azul y el verde d'esti “tabayón de lluz” va tar controlada por ordenador col envís de que nunca se repita. Trátase d'una pieza de 7,5 metros de llargo por 1,5 metros de fondu y casi 3 metros d'altor. “Ye una obra inmersiva con un pasiellu alredor que busca lo máxico del momentu, lo irrepetible”, esplica Armesto. Nesta pieza de “El color del tiempu”, Armesto xuega coles dos acepciones de “tiempu”: como sucesión d'instantes que nunca van volver y tamién como condiciones meteorolóxiques.

Nel patiu del palaciu de Velarde los visitantes van atopar con otres pieces nes que'l color axúntase al manexu qu'Armesto vieno demostrando de la lluz na so obra anterior, gracies a técniques de desarrollu propiu pa crear volumes llumínicos por aciu del usu de fibra óptica modificada manualmente. La pieza central del patiu va ser una esfera de lluz construyío gracies a una percuriosa colocación de 797 llínies de fibra óptica anclaes a un bastidor y que la so intensidá y color van dir evolucionando, siempre ensin repitise.

Nesi espaciu central tamién va haber otres obres. Un trípticu con “esferificaciones” de lluz sobre campos de color pintaos en colloráu, mariellu y azul que ye un homenaxe al “maestru” venezolanu Carlos Cruz-Díez, referencia del arte cinéticu, fináu en 2019. Tamién otres trés pieces de calter individual coles qu'Armesto pescuda cola lluz y el color.

El proyectu específicu pal Belles Artes complétase coles obres asitiaes na sala que los visitantes van atopar a la izquierda del patiu. Ellí van ver un “cuadru inmersivu” de 7 por 2 metros y otros trés en verde-mariellu, colloráu-granate y azul marino.

Les instalaciones que van poder visitase a partir d'esti mesmu vienres nel Belles Artes yá taben programaes primero de la pandemia y hubo qu'aplazales hasta agora. Naquel momentu, Armesto nun contaba dar esti xiru na so carrera escontra'l color, depués de dellos años trabayando namás con lluces y solombres, nuna llínia “mui esencialista”, diz. Pero reconoz que depués de la so última esposición na galería Marlborough en marzu del añu pasáu atalantó que llegara a la fin d'un camín. Afayó qu'escosara una etapa, lo mesmo que-y asocedió, diz, al escultor vascu Oteíza y la so busca del vacíu tres la bienal de Brasil, que foi'l puntu culminante de la so carrera y tamién de la decisión de pone-y puntu final. Armesto, sicasí, sigue y empobina con optimismu pel camín del color. “El color ye vida, ye ilusión”.