Desbloquéu pa una gran instalación industrial asturiana. El Ministeriu pa la Transición Ecolóxica anunció esti día que camienta que la regasificadora d'El Musel tea operativa primero que concluya l'añu pal so usu como almacén intermediu de gas natural licuáu. Esto significa que'l gas licuáu se descargue en Xixón y se vuleva cargar cuando fixera falta pal so reenvíu al norte d'Europa. L'oxetivu ye contribuyir a amenorgar la dependencia de la Unión Europea (UE) del gas rusu. La regasificadora ta llamada asina a xugar un papel na desconexón qu'impulsa la UE de Rusia como castigu a la invasión d'Ucrania. Enantes del españíu de la guerra, la previsión yera que la planta entrara en serviciu a lo llargo de 2023 y con non demasiada ocupación, lo qu'apuntaba a una fecha avanzada del próximu añu. Agora, los plazos van acelerase.

L'autorización alministrativa p'activar la regasificadora lleva tiempu tramitándose. El pasu pendiente ye'l permisu de la Comisión Nacional de los Mercaos y la Competencia (CNMC), que ye la que tien que dar el vistu bonu a los pagos que cada añu fai l'Estáu a Enagás pola planta d'El Musel y que varien en función del usu que se-y vaya dar. Enagás entá nun formalizara la selmana pasada'l pidimientu a la Comisión Nacional de los Mercaos y la Competencia (CNMC) p'activar la instalación xixonesa namás pal almacenamientu y reenvíu de gas natural licuáu, ensin inyectalo a la rede nacional. L'operador, sicasí, confirmó que va dar esi pasu darréu, previsiblemente esta Selmana Santa. L'activación de la regasificadora xixonesa pa contribuyir a qu'Europa amenorgue la dependencia del gas rusu confirmáronla esti día mesmo fontes del Ministeriu como d'Enagás. Asina va alitar una instalación qu'acabó de construyise va casi una década y que la so entrada en serviciu frenóse polos tribunales y unos años tamién por decisiones gubernamentales. España apenes recibe gas rusu, pero Rusia ye'l principal provisor del conxuntu de la UE, con Alemaña como'l so mayor veceru y dellos países que reciben tol gas que gasten al traviés de los gasoductos qu'aporten a occidente dende los xacimientos siberianos. Enagora, la UE nun incluyó al gas rusu nes sanciones pola invasión d'Ucrania, por cuenta de que lo tarrecen los países más dependientes. Pero ta preparándose p'asegurase'l suministru per otres víes y dexar asina de financiar al réxime de Putin. Nesti nuevu escenariu, España podría xugar un papel crucial si hubiera una rede de gasoductos con capacidá abondo que conectara con Francia, cuidao que cuenta con siete regasificadores, incluyendo la d'El Musel (un terciu de les qu'anguaño hai n'Europa) con una gran capacidá pa inyectar gas a la rede. Pero l'estrechón qu'hai nos Pirineos torga esa opción. Esi ye'l motivu de que nun se camiente que la gran instalación xixonesa regasifique, tovía. Pero queda la otra opción, la d'almacenar el gas licuáu pa la so esportación per mar, nun contestu nel que la UE ta apostando por midíes pa garantizar les sos reserves de gas y por amenorgar les compres a Rusia. Los 300.000 metros cúbicos de gas natural licuáu que puede almacenar la regasificadora nos sos tanques permitiría mandar al norte d'Europa cada añu una cantidá equivalente a diez mil millones de metros cúbicos de gas (10 bcm) como muncho, qu'equivalen al 10% del gas que la UE cuenta importar de Rusia en 2023, pasando de los 150 bcm que cuenta importar en 2022 a 100. Esos 10 bcm calculaos por técnicos pa El Musel son la capacidá teórica a plenu rendimientu de los dos tanques de la regasificadora. Algamar esa plena ocupación diba llevar la descarga al añu cien buques metaneros y cargar otros tantos. L'actividá real de la planta va depender, sía que non, de lo que demanden les compañíes enerxétiques, ensin qu'hasta'l momentu Enagás anunciara nengún alcuerdu colos sos potenciales veceros. Que se cierren alcuerdos tamién ye clave pa la puesta en serviciu de la instalación. Delles fontes consideren que la entrada en serviciu de la regasificadora primero que concluya l'añu ye l'escenariu más optimista, pero nun hai dulda nenguna de qu'en 2023 yá tea funcionando. Enagás tramitara l'autorización de la regasificadora col oxetivu non yá de facer recargues de barcos, si non tamién pa regasificar, daqué qu'enagora nun se contempla. La diferencia va tener relevancia tocantes a les retribuciones que va abonar l'Estáu a Enagás pola instalación, unes retribuciones que son les que tien qu'autorizar la CNMC, que podría poner reparos a una propuesta por que la planta xixonesa regasifique. Anguaño Enagás cobra unos 25 millones d'euros al añu del Estáu en conceutu de retribución a la inversión n'El Musel y pol caltenimientu de les instalaciones. Al nun enganchar a la rede gasista nacional, nun se van abonar otros conceutos. Les operaciones de tresbordu encarecen los costos del tresporte del gas al respective del so unvíu directu al so destín final. Estos tresbordos de gas licuáu, que los sos precios varíen, yá se tán faciendo n'otres regasificadores españoles. El nuevu contestu xeopolíticu y les necesidaes de garantizar los suministros, añeden agora una nueva variable a la ecuación.