Kidagakash Nedakh, más conocida como “Kida”, ye un personaxe de la película “Atlantis”. D'ehí vien el nome de la “Kida” avilesina, una “princesa” tan tarabica como la primera pero, a diferencia de la de Disney, real y de cuatro pates: ye una perra de la raza golden retriever que reina n'Instagram, onde atropa casi 10.000 siguidores. La so familia humana abrió-y la cuenta cuando yera apenes una cachorra (en xunu va cumplir trés años) coles mires d'archivar les semeyes que-y diben faciendo.

Los “likes” llegaron llueu, los comentarios y los cientos d'amigos virtuales que, col tiempu, dalgunos, son tamién reales: “L'añu pasáu fiximos una quedada y axuntáronse catorce o quince golden”, esplica Belén Bada, la dueña. “Kida” amás, foi escoyida como imaxe d'Asturies pola revista especializada “TravelGuau”. Posa “Kida” pa la ocasión nel playón de Bayas, una de les seis sableres “perrunes” del Principáu. L'avilesina tamién foi una de les imaxes de la campaña “GUAUrdianes del paraísu”.

“Gústanos enforma promocionar la tierrina: con ‘Kida’ facemos munches rutes y escursiones, sácanos ella de paséu, y de normal ponemos a ónde fuimos, qué sitios hai pa perros... Y la xente interésase muncho porque nun sabes siempre aú dir con una mascota”, esplica Bada, que nun dexa nunca sola a la so golden. “Si vamos comer buscamos un sitiu onde pueda tar ella, si vamos de vacaciones, más de lo mesmo”, señala. “Kida” ye una más de la familia.

“Si fuera humana sería esa persona qu'allegra'l grupu. Ye mui simpática y si coles semeyes que ponemos n'Instagram llogramos sacar una sorrisa, bienvenida seya”, recalca Bada, qu'asegura qu'en redes prefier nun utilizar filtros p'adondar el comportamientu del so perru, el d'una cachorrina coles sos trastaes y comportamientu inquietu. Ensin dir más allá la so presentación n'Instagram ye la siguiente: “Adoro la sablera, comida, destruyir chancles...”. Pa les semeyes, de la mesma, dexa a “Kida” ser perru: “Ye difícil fae-y semeyes porque nun facemos posaos: ye un equí te garro, equí te retrato”, apunta.

La “dogfluencer” avilesina convive, amás de con humanos, con dos “hermanos” gatos. Na casa de Belén Bada siempre hubo animales, siquier desque s'independizó. “A mi siempre me prestaron los perros, pero en casa nun me dexaben tenelos y siempre dicía: cuando tenga la mio casa voi tener de too... ¡casi un zoolóxicu!”, confiesa. Axunta: “Meses primero de casame adopté un perru, un encruz de schnauzer xigante. Depués tuvimos un yorkshire y, cuando morrió, garramos a Kida”. Bada, de 56 años, cuenta cola complicidá de la so fía Miranda, de 23, nel cuidáu de la mascota y nel cultivu de la cuenta de Instagram, a onde xuben semeyes dos o trés vegaes a la selmana.

De “Kida” poco más que dicir: “Ye una ayalga”. Una ayalga bulliciega y revolvina que baña de mimos a la “güela” de la familia, la madre de Belén Bada, dependiente. “Cuando ta con ella cuidala enforma, pa ella ye una terapia”, conclúi la “ma” de “Kida”, que va siguir xubiendo semeyes de la so mascota a Instagram non a la busca de fama sinón pa enseñar Asturies y collechar sorrises ente los amantes de los animales. Esi ye'l secretu de la “dogfluencer” avilesina.