Les proyecciones del INE (Institutu Nacional d'Estadística) apunten a qu'en 2068 podría haber más de 14 millones de persones mayores n'España. De cumplise esta proyección, seríen el 29,4% del total d'una población qu'algamaría los 48.531.614 habitantes. El conceyu de Mieres, nesti contestu, podría sirvir de llaboratoriu d'ensayu, yá qu'anguaño alcuéntrase delantre d'un realidá como la que retrata l'informe. El porcentaxe de mayores raspia'l 29 per cientu (28,8%), cuando la media nacional ta entá nel 19,3%.

La realidá demográfica de Mieres vien marcada mesmo pol despoblamientu como pol avieyamientu, dos indicadores que suelen correlacionase nel mesmu sen. El resultáu ye que, según los datos de 2021, el conceyu yá tien más persones mayores de 85 años que neños menores de 10, una anomalía inclusive pa los cambiantes modelos de pirámide poblacional que garren forma n'Europa. En Mieres había l'añu pasáu 1.942 menores de diez años, por 2.226 mayores de 85. El desequilibriu nun atopa semeyances nin a nivel comarcal, nin rexonal, nin nacional. Llangréu, por casu, sigui teniendo munchos más neños nacíos depués de 2011 (2.303) que persones nacíes primero de 1936 (1.956).

El resultáu del actual enclín enseña qu'en Mieres los mayores de 65 años yá son el 28,8 per cientu, casi diez puntos perriba de la media rexonal (19,3). Y ye que Mieres ye la zona más avieyada de la comunidá autónoma más avieyada d'España. El balance rexonal nesti apartáu ye d'un 25,3 per cientu de mayores, según datos de 2020. Castiella y Lleón y Galicia tán en niveles mui asemeyaos, col 25,36% y 25,18%, respectivamente. Nel otru platu de la balanza tán les rexones con menor porcentaxe de mayores, que son Canaries (15,82%), Baleares (15,54%) y Murcia (15,62%). Respectu al volume, y en consecuencia lóxica del so volume de población total, Cataluña, Andalucía, y Madrid son les comunidaes con más población d'edá, y superen el millón de persones mayores caúna.

L'avieyamientu va tiempu que ye una prioridá pa los servicios sociales en Mieres. Son munchos los condicionantes asistenciales que xenera. Por casu, les persones mayores suponen el 45,9% de toles altes hospitalaries (2018) y presenten estancies más llargues que'l restu de la población. L'atención nos llares ye igualmente un problema. La teleasistencia atiende a unes 200 persones.

Pisos tutelaos

N'esta llínia, la Conseyería de Derechos Sociales y Bienestar tien comprometida la construcción d'apartamentos tutelaos pa mayores nel edificiu del antiguu colexu de La Salle de Turón. Trátase d'una antigua reivindicación vecinal y del gobiernu local , que va dotar al conceyu d'unes instalaciones “pioneres” n'Asturies. Anque yá hai apartamentos tutelaos n'otres localidaes de la rexón, la intención del Principáu ye impulsar un proyectu “totalmente innovador” pal valle. Los pisos tutelaos pa mayores son un permediu ente les residencies y la vida na casa propia. Según espliquen dende'l Conceyu, “ye una iniciativa basada en dar respuesta a les necesidaes de les persones mayores, fomentando la so autonomía personal y ufiertándo-yos servicios necesarios por que puedan siguir viviendo de forma independiente”. Trátase d'agospiamientos nos que les persones faen la so vida con normalidá, pero con servicios destinaos a facilitar les xeres doméstiques y aportar otros cuidaos que pudieren necesitar.

El Mieres l'avieyamientu va de la mano d'una imparable perda de población. El padrón presentábase cada vez más esculumizáu, al tiempu que más avieyáu. El censu local yá ta per debaxo de los 37.000 habitantes. Concretamente, el conceyu tien 36.912 vecinos. Mieres perdió la friolera de casi 35.000 habitantes dende 1960 hasta l'actualidá. Fueron seis décades de rápidu descensu demográficu tan sosteníu como imparable, quitando los primeros años de la década de 1990, cuando'l conceyu abultaba que s'estabilizaba demográficamente alredor de los 53.000 vecinos.

Evolución

Mieres entró nel sieglu XX con 17.867 vecinos y con una tendencia imparable al alza que demuestra'l fechu de que solo diez años depués yá tenía más del doble, concretamente 28.195. El conceyu nun aparaba de crecer. La proclamación de la II República, en 1931, garrólu con 43.013 habitantes, que yá yeren 58.768 nel ecuador de la centuria. Y asina hasta llegar a 1960, cuando'l padrón llegó a los 71.092 vecinos, marcando un récord, pero tamién l'entamu d'un descensu que, hasta la fecha, nun alcontró frenu. Les cifres son elocuentes: 65.923 vecinos en 1970; 59.340 en 1975; 58.718 en 1981; 57.025 en 1986; 53.482 en 1991; y 50.578 en 1999. El conceyu empecipio'l sieglu cayendo per debaxo de los 50.000 habitantes y llegó a 2020 ensin poder superar la barrera de los 38.000. Anguaño quebróse'l llistón de los 37.000.