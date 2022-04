“La esposición nun se fixa nos pueblos cuando se vacíen, sinón nel vacíu del pueblu; intenté dir un pocu más allá p'amosar esi vacíu que queda más allá de les cifres”. Lucas Santiago, xoyeru y artista de Tinéu, presentó esti día la so muestra “más reivindicativa y sentimental”, na que fai un percorríu per tolos símbolos que remembren a eses aldees abandonaes, especialmente en Tinéu, el so llugar de trabayu y residencia.

La instalación, que puede visitase nel Muséu Evaristo Valle, recibió esti día a grupos d'estudiantes, como antoxana d'un alcuentru que l'artista diba tener col públicu. La instalación consta de dos partes, la primera con una serie de fotografíes nes que pueden vese butaques nun comedor d'una casa que remembra a los tiempos nos qu'hubo vida, los restos del cacíu nos que s'acolumbra la gastadura de los años o dalguna qu'otra imaxe que rellata esi calor sumíu d'esos llares. Nel segundu tramu de la instalación Lucas Santiago recueye con una serie de figures, dientro de mesines, toos esos oxetos de valor sentimental d'eses aldees. “La historia de les mesines ye porque ye esi sitiu onde guardamos aquellos oxetos que, anque nun tengan un valor importante, tiénenlu sentimental. Ye como la nuesa caxa fuerte”, detalló Santiago. “Puede vese una chapla de fierro, monedes, pieces d'un reló, un cachu de papel pintáu o un contador que simboliza a los habitantes del conceyu de Tinéu, alredor de 10.000, y que na actualidá hai 33 aldees deshabitaes”, reconoció. El Coucel.lín, una aldea na llende del abandonu, qu'anguaño tien trés habitantes, ye una de les paraes “reivindicatives” del artista cuartanu. “Cuando dices a la xente que ye una esposición de xoyería piensa n'otra cosa. Soi xoyeru y úsolo como un xeitu d'espresame. Esto defínolo como xoyería rural contemporanea, porque ye la mio redolada. Ye la problemática que vivo nel día a día, y esprésolo con un componente críticu, más allá de la estética”, indicó Lucas Santiago. Magar la tema que trata, l'artista-xoyeru tresllada optimismu: “Nun momentu apaez una cuyar, de la que brota grana, qu'esperamos que sía como esa collecha que puedes esperar. Y que reflexa la llucha ente la vida humana, esi últimu vieyu que vive nuna aldea, y la naturaleza que busca'l so camín”.