L'asociación cultural “Los Bribones” de Llaviana embarcóse nun nuevu proyectu col que pretende facer un viaxe fotográficu a la Prehistoria asturiana. Trátase d'una serie d'imaxes basaes na recreación y ambientación d'escenes de va miles d'años, de les edaes del Cobre y del Bronce, en zones del Altu Nalón venceyaes colos afayos arqueolóxicos que realizaron estos últimos años. Nagüen por poner imaxe a los descubrimientos y, coles mesmes, dar visibilidá al llabor que desenvuelven.

El primeru de los trabayos gráficos, realizáu nel conceyu de Casu, amuesa a dos cazadores caminando per una zona nevada y practicando la pesca. N'otra instantánea apaez un xamán faciendo un ritu nuna cueva na que “Los Bribones” realizaron un importante afayu. Los modelos que se dexen pa les fotografíes –realizaes por Pepe Latas y Monchu Calvo– son Iván Cortina y Pelayo Pereira, que tamién formen parte del colectivu cultural llavianés. La encargada de vistir a los personaxes foi Manuela Fuente, basándose na indumentaria que llevaríen estos homes prehistóricos. Y pa complementar entá más les imaxes, utilícense una serie de répliques d'armes, concos, ídolos ya instrumentos que fueron realizaos pol taller que nutre al Muséu Arqueolóxicu Nacional de Madrid.

“Tenemos rexistros de distintos afayos rellacionaos con una cronoloxía de les edaes del cobre y bronce nel Altu Nalón que queremos contextualizar colos reportaxes fotográficos”, esplicó Arcadio Noriega, presidente de “Los Bribones”. Asina, fixo referencia al descubrimientu de “petroglifos y cazoletes como marques pétrees, pero tamién otra serie de preseos que fueron apaeciendo nos últimos años como hachos de bronce, mesmo planes que d'anielles, y tamién posibles pintures y conxuntos dolménicos”. D'esta forma, “queremos dar imaxe a l'arqueoloxía que se ta desenvolviendo nel Altu Nalón. Y tamién visualizar el llabor que tamos desempeñando”.

Proyectos

En total, van ser cinco proyectos fotográficos distintos que van dir asoleyándose nos próximos meses. El siguiente, esplica Noriega, “va siguir cola reproducción esacta de los hachos de bronce afayaos nel conceyu de Llaviana, amás del conxuntu castreñu de torques de cronoloxía más tardía, yá perteneciente a la Edá del Fierro, que foi estudiáu pol arqueólogu del Centru Superior d'Investigaciones Científiques (CSIC) Óscar García Vuelta”.

Toos estos trabayos fotográficos van ser espuestos por “Los Bribones” en distintos espacios culturales. Les imaxes tamién van poder acompañar los mesmos descubrimientos que vaigan realizando. Va ufiertase, amás, la posibilidá de ver toles fotografíes nel futuru muséu-sede que va enxaretar la entidá en Llaviana.

Esta nun ye la primer vegada que'l grupu de “Los Bribones” esparde'l so ámbitu de trabayu a otros niveles más allá de la so actividá investigadora. L'añu pasáu encabezaron una serie de documentales de curtia duración denominaos “Adventum” onde tamién se trataba de dar a conocer los sos descubrimientos nel planu audiovisual. Pal desenvolvimientu d'esta iniciativa contaron col sofitu de la productora Trafalgar Cinema, que'l so director, Jesús Sotomayor, llegó a sumar cinco candidatures pa los premios Goya pol so documental “Oro Rojo”.