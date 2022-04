La batina de la güela, nel pueblu, ye esa cruzada sobre'l pechu y so la que–dependiendo de la temporada– se lleva un xerséi gordu de llana o una camisetina, unos pantalones cómodos o, si'l calor aperta, una enagua con puntilla que dacuando asoma per debaxo; la batina de cuadros, o de florines, o de dambes coses, la qu'en dellos llugares llamen “Sisis”, ye la inspiración y orixe de la nueva colección de moda del diseñador piarnés Constantino Menéndez. Un diseñador qu'inaugura tienda on line, Made by Kös, xunto con otra creadora, Yolanda González.

Él, diseñador del vestuariu de Rodrigo Cuevas, y ella, esperta texedora y tan namorada de la costura como'l primeru. Porque, como él, tamién Yolanda González tuvo dende neña relación directa, gracies a so madre, con esta actividá tan familiar como ye la costura. Dambos presenten estos díes la so nueva colección con un chisgu total pueblu, al vistir de madres, fíes, tíes y güeles, con pieces tan identificatives como esa que sigue vixente en plenu sieglu XXI colos sos cuadros vichí, mesmo en sisis como en mandiles. “Ye importante pa nós destacar qu'abrimos tienda on line, porque cada vez tenemos más demanda de la nuesa ropa y d'esti xeitu tol mundu puede aportar a ella”, esplica esti diseñador namoráu de la etnografía y de la hestoria del traxe tradicional asturianu. Un creador que vive en Piarnu dende prácticamente siempre. “Siendo bien mozu yá me cuestionaba qué yera vistise d'asturianu/a y empecé a lleer y a investigar. Depués, cuando entré nel grupu Escontra’l Raigañu, d'Avilés, aprendí bien d'ello y empecé a trabayar interesáu especialmente na tema de la indumentaria, viéndolo siempre más dende'l prisma históricu. Empecé a saber más d'hestoria de la moda, de texíos, de tintes, y d'ehí nacieron les ganes d'entemecer tradición con actualidá”, esplica Menéndez. Amás de vistir a Rodrigo Cuevas, tamién lo fixo con Marisa Valle Roso y Rozalén. Yolanda, pela so parte, atribúi a la pandemia la decisión de dedicase a texer y a la costura de forma profesional. “Conocímonos y conectamos rápido porque dambos dos tenemos de mancomún que nos gusta facer coses coles manes, somos persones bulliciegues, entendímonos bien y foi cuando a Cos se-y ocurrió que podíemos trabayar en xunto”, esplica la so compañera de dedales. A lo que Constantino axunta: “Ella ye mui echada p’alantre, yo pienso muncho, pero dambos somos mui esixentes a la de facer una prenda”. Xunto al diseñu de ropa pa espectáculos agora llancen esta llínia de ropa, una moda de cai pa tol mundu que “te venceya y conecta dafechu col pueblu, bien sía pol diseñu, bien polos materiales; y depués tenemos, amás, la recuperación del mahón, que ye un texíu qu'asociamos colos llabores del campu y de la mina. Nós utilizámoslu nesta colección pa facer xerséis y sudaderes”, esplica Constantino. Les otres dos pieces esenciales d'esta colección son los vistíos inspiraos na bata de güelina, ellaboraos de forma artesanal con algodón ecolóxico, y tamién el huipil, onde lo que faen ye “una reinterpretación d'esta camisa tradicional mexicana, tamién con algodón orgánico, tela de cuadros en distintos colores y con un volante con estampáu floral. Pueden llevase sueltos o bien recoyíos atrás y son reversibles”, señalen dambos. La presentación “en sociedá” d'esta colección va tener llugar en Piarnu, na redolada onde vive'l diseñador, nuna show room que va dexar al públicu, nel meyor de los escenarios, el rural, conocer un trabayu d'estos diseñadores onde hai muncho homenaxe afilvanáu y cosíu.