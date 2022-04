El xacimientu arqueolóxicu de Veranes va entamar en pasando yá esta Selmana Santa'l so primer gran llabor de restauración y afitamientu xeneral tres l'apertura del muséu en 2007. L'actuación, valorada en más de 100.000 euros, tien un plazu d'execución de seis meses y va empezar, espérase, esti mesmu mes, con una batería d'actuaciones qu'inclúin la llimpieza de parte del empedráu, afectáu en dellos tramos por mofu, y sustituyir parte de l'argamasa que, pol so deterioru, puede poner en peligru'l xacimientu.

Espliquen dende la Rede de Museos Arqueolóxicos qu'esti va ser el primer trabayu d'afitamientu “en xunto” de la cortil, un llabor que resulta más agresivu que'l de restauración superficial, que sí se vino faciendo trimestralmente nel enclave. Lo percurioso de la xera esplica la directora Paloma García, obliga a programar restauraciones globales más aplazaes nel tiempu pa nun desgastar por demás los restos arqueolóxicos.

La fueya de ruta plantegada pola Rede ye que l'equipu de restauradores empiece poles piedres y argamasa del xacimientu, deterioraes de forma “desigual” porque, al tar espuesta al aire , la villa romana nun presenta un estáu de caltenimientu homoxéneu. Va llimpiase con agua, a baxa presión, tol recintu y van llimase les partes necesaries pa la estracción del mofu, liquen y algues presentes en dellos tramos. Tamién se van picar les xuntes y van volvese a sellar otra vuelta pa evitar la entrada de mugores. Tol recintu va sometese, depués, a un procesu d'hidrofugación, con dalgún material que sía mate ya incoloru, pa protexer el xacimientu de l'agua a lo llargo de los próximos años. Tamién s'entiende que va haber qu'anovar parte de la mampostería, anque se tableteará con otros mampuestos esistentes na villa y solo “en casos escepcionales”, según se recueye nel proyectu d'obra.

Los revocos y pintures murales del xacimientu tamién se vieron afectaos, sobremanera, por manches de liquen y verdín, y van llimpiase y hidrofugase. Nesti apartáu reséñase un llucíu d'una de les estancies de la villa que caltien restos de pintura, pero nun estáu tan deficiente que va tener qu'arrincase. Va entamangase nuna estructura ríxida pal so caltenimientu y, nel so sitiu, va asitiase una reproducción que se va facer con pigmentos naturales.

Van restaurase tamién los suelos, qu'en dellos casos van anubrise con reproducciones de pavimentos terrizos qu'asonsañen la “testura” de la tierra. Les partes que se caltengan nel so estáu orixinal van rastrexase y recolocase tal que se diseñaren en 2007. Tamién se recolocarán les tumbes y van saniase toles canalizaciones. A lo último, hai dellos estragales de pasu perdíos nes estancies de la villa, y la propuesta de la Rede ye asitiar unos nuevos de madera pa, per un llau, descargar la presión qu'agora mesmu cai sobre los murios y, per otra, llograr una “meyora didáctica” por que los visitantes entiendan a güeyu que s'alcuentren énte una antigua puerta. “Buscamos que'l xacimientu sía más prestosu de visitar y que nun abulte tar abandonáu, porque nun lo ta”, conclúi García.