Los aprobaos nel mayor centru universitariu de Xixón van por títulos. Los alumnos más aplicaos de la Escuela Politécnica d'Inxeniería (EPI) son los estudiantes del grau d'Inxeniería de Tecnoloxíes Industriales. Aprueben casi'l setenta per cientu del total d'asignatures (estremaes en creitos) de les que se matriculen. Tamién son los que menos tarden en terminar la so titulación: casi un 16 per cientu faelo, a lo más, en cinco cursos. Son solo dalgunos de los datos qu'apaecen reflexaos nos informes de siguimientu de los títulos de la escuela, acabantes de publicar dientro d'un percuriosu programa de calidá internu.

La EPI cuenta, anguaño, con ocho graos d'inxeniería: Electrónica, Industrial y Automática; Mecánica; Química Industrial; Tecnoloxíes Industriales; Informática y Tecnoloxíes de la Información; Tecnoloxíes en Servicios de Telecomunicación, Eléctrica y Organización Industrial. D'esti postreru, pola so implantación recién (cursu 2019/2020) nun se dispon entá de tolos datos. La tasa de rendimientu ye la qu'indica en qué grau tán los más estudiosos. Ye'l porcentaxe de creitos aprobaos sobre'l total de creitos nos que se matricularon los alumnos. Esto ye, el númberu d'asignatures qu'aprueben los estudiantes. Los meyores númberos tiénenlos los estudiantes de Tecnoloxíes Industriales, qu'amás ameyoren col pasu de los cursos: “La tasa de rendimientu xubió 2,2 puntos respecto al añu anterior, nel que yá xubiera en más de trés puntos”, destaca l'informe. Analizáu por cursos, añede, “aumentó en tolos cursos sacante en terceru, onde se caltien estable”.

El podiu de los más aplicaos de la EPI ta, sicasí, reñíu. El siguiente grau con más porcentaxe d'asignatures aprobaes ye Organización Industrial (69,4 per cientu de tasa de rendimientu) y Tecnoloxíes y Servicios de Telecomunicación (68,6%). Hai más suspensos n'Inxeniería Eléctrica, col porcentaxe más baxu de tasa de rendimientu na EPI: un 60 per cientu. “Esti valor (la tasa d'Inxeniería Eléctrica) siguen per debaxo de los valores de la rama de conocencia d'Inxeniería y Arquitectura de la Universidá d'Uviéu, siendo inda inferiores (6-9 puntos) a los valores nel conxuntu de los graos que s'imparten na EPI Xixón”, diz l'informe.

Mui arreyada a la tasa de rendimientu ta la tasa d'eficiencia. Esti términu indica'l porcentaxe d'asignatures que son aprobaes en primer matrícula –esto ye, nes convocatories de febreru, mayu o setiembre–. Lideren esti indicador los estudiantes d'Informática y Tecnoloxíes de la Información: el so alumnáu aprueba un 86 per cientu de les asignatures de les que se matriculen. “El valor d'esta tasa superó siempre, por muncho, l'oxetivu afitáu na memoria (70 per cientu)”, destaca'l documentu. Tamién lo faen meyor de lo previsto na memoria los alumnos d'Inxeniería n'Electrónica Industrial y Automática (85.4%). Nes inxenieríes de Química Industrial y Tecnoloxíes Industriales, la tasa ye idéntica y asítiase nun 80,2 per cientu.

Los que más repiten matrícula na EPI son los estudiantes d'Inxeniería Mecánica. La so tasa d'eficiencia ye la más baxa de la escuela y asitia alredor del 76 per cientu (diez puntos per debaxo d'Informática). Son los dos primeros cursos los que conseñen tases más baxes. El tercer cursu ameyoró los valores tres “un valle”, dende 2016-2017 hasta fai dos cursos. “Puede dicise que la evolución de la tasa d'eficiencia siguió estable, anque con pequeñes fluctuaciones, y nun tuvo variaciones significatives”, apunta l'informe de siguimientu del grau. Con resultaos daqué meyores, con un 76,4 per cientu, ta Inxeniería Eléctrica. Tecnoloxíes y Servicios de Telecomunicación conseña un porcentaxe del 77,5 por cientu. Matiza'l documentu qu'hai “diferencies” –ensin especificar– ente alumnos a tiempu parcial y completu.

Les tases anteriores evalúen los índices d'aprobaos por asignatures. Pero, ¿qué pasa nos graos? Pa midir les resultancies en cada inxeniería, l'informe de siguimientu propón una serie d'indicadores. Ún d'ellos ye la tasa de graduación: el total del alumnáu que se gradúa na “edá teórica” de finalización de les enseñances o solo un añu dempués. Esti balance solo tien en cuenta los aprobaos en primer convocatoria (los que rematen los sos estudios en xunu).

Y la inxeniería con una tasa de graduación más elevada ye la mesma que lleva'l primer puestu en rendimientu: Tecnoloxíes Industriales. Un 15,8 per cientu del so alumnáu termina la carrera nel plazu enantes citáu. Según l'informe, el númberu d'años mediu pa recoyer el diploma ye de 6,2 pa esti grau. N'Informática y Electrónica Industrial y Automática, les tases son mui asemeyaes. Daqué más del 15 per cientu tamién terminen na so “edá teórica”. A lo cabero ta Inxeniería Mecánica, onde solo siete de cada cien consiguen llegar a la meta ensin repitir –o namás un añu depués de lo previsto nel plan d'estudios–.

Y lo más abegoso del analís: l'abandonu. La tasa más alta ye pa Informática, onde más de la metá d'alumnos dexen los estudios ensin terminar. Na otra cara de la moneda, Química Industrial: un 36 per cientu abandonen, diez puntos per debaxo de la media na Escuela Politécnica d'Inxeniería.