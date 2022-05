María Luisa García (1919-2019) vivió cien años y enseñó a cocinar a munchos miles d'asturianos. Con un maxisteriu, con unos ingredientes y, sobremanera, con unes recetes que, de tan universales, nada quita pa que nun seyan eternes.

Esa tesis y la de que quiciabes empieza a haber nueves families moces que nun tengan nes sos cocines los llibros de María Luisa, tán detrás del llanzamientu que fae Delallama Editorial. Dende'l vienres pasáu ta nes llibreríes d'Asturies una reedición de “El arte de cocinar (1.ª Parte), coles sos tapes dures coloraes, la so semeya-bodegón y los sos cientos de recetes ensin modificar. Coles mesmes anotaciones a pie de páxina que, en cursiva, la mesma autora punxo nos sos capítulos, recalcando idees tan básiques como necesaries. Diz ún d'esos apuntes: “pa llograr un bon caldu tien de ponese la carne n'agua frío, porque poniéndola n'agua caliente la carne cuez de sópitu y esta nun suelta'l xugu necesario”.

A la primer parte de “El arte de cocinar” –el más vendíu de tolos llibros de l'autora mierense, que supera les 30 ediciones y tien más de 530.000 exemplares vendíos dende la so primer salida al mercáu– va siguilu a últimos d'añu la publicación de la segunda parte, la de tapa azul.

“Pocos llibros, de cualquier xéneru, permanecen na memoria colectiva, superen les llendes de la novedá editorial y tienen una influencia tanxible na nuesa vida cotidiana”, dicen dende Delallama editorial, satisfechos de llegar a un alcuerdu cola familia de María Luisa pa reeditar una obra que, a lo llargo de décades nun tuvo en manos de nenguna editorial, sinón de la mesma autora. Ello ye que fue lo que complicó la reedición, yá que “nun había nin planches del llibru”.

“María Luisa, que yera una muyer mui amañosa pa too, llegó al mundu editorial darréu de les clases de cocina qu'impartía. Fueron les sos alumnes les qu'aneciaron con que tenía que da-yos les recetes, y a ella debió préndése-y la bombilla”, esplica'l so sobrín, Ignacio Alonso, que calcula que foi nel añu 1969 cuando so tía se punxo a escribir el primer tomu, “y ella mesma plasmó del ésitu que tuvo”. Lo que la llevó a qu'aína yá taba escribiendo otros. “Yera ella la que facía reediciones y reimpresiones que se vendíen bien dello”, desvela'l sobrín, porque ye'l suyu un tipu de llibru de cocina “que la so gran virtú entá ta vixente y ye que tien recetes que son mui realizables, con esplicaciones cencielles y utilizando productos del mercáu, ingredientes de casa”. Ye esta primer obra, la de tapa colorada, “la más cenciella y la que más se vendió”, según Alonso, y sería la segunda parte –la que va salir a últimos d'añu– “la qu'incorpora más documentación y la que tien más percorríu” pa cocineros menos inespertos.

Ana Roza, de la editorial Delallama, con sede en Ribeseya, amuesa la so ilusión pola llegada a les llibreríes d'Asturies –tamién a les de toa España– d'un llibru que ye l'esencial vademécum d'una guisandera qu'enseñó a xeneraciones a cocinar con pasión y llaneza. “Abúltanos qu'hai una xeneración que tien el llibru porque-y lu regalaron munches madres a los fíos y fíes que s'emancipaben, y otra que puede tenelu heredáu, y agora quiciabes hai otra que ta queriendo tenelu”.