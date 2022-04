Cuenta Aurora Arboleya que nun ta pasando pel so meyor momentu. Y cuenta tamién que “Roxane”, una chihuahua que se xube en cuellu de la so dueña cuando esta llora, ye ún de los sos principales sofitos. “Ye una más de la familia”, confiesa la muyer. Por eso, Arboleya tuvo esti día en primera fila de de la sala númberu 12 al pie de la so mascota pa ver l'estrenu de “Dog: un viaxe selvaxe”. Como ella, decenes de persones allegaron esti día al primer pase “dogfriendly” de Xixón, qu'entamó'l Cine Yelmo Ocimax, allugáu nel barriu de La Calzada.

Les lluces de la sala apagáronse pasaes les cuatro de de la tarde, pero media hora primero los amigos de cuatro pates y los sos compañeros humanos yá facíen cola na taquilla pa sacar la entrada. La variedá perruna foi la norma d'una sesión que nun dexó a naide indiferente. Hubo de too: llabradores, pitbulls y hasta un rottweiler llamáu “Lucky”, la mar de prestosu. Los dueños de “Lucky” son Yana Petrovska y Jesús Alonso. Tiénenlu dende va cinco años y cuenten que nunca enxamás en tola vida-yos dio un problema. “Ello ye que nun hai perros peligrosos. Lo que cuenta ye cómo son los dueños”, cavilgaron. “Esta ye una gran idea. Ta guapo que se-yos abran les puertes a les mascotes”, añedieron. Primero que'l personal del cine abriera les puertes sintióse dalguna qu'otra lladrida. Coses de la emoción d'entrar per primer vegada a disfrutar del séptimu arte. “Ye una idea orixinal. Al míu préstai muncho ver la tele en casa. Sobremanera cuando salen otros animales”, aseguró Roly Peláez, que tuvo acompañada esa tarde por “Coco”, un perrín de trés años. Milla Martín ye una neña qu'esti día nun foi a ver l'estrenu de la cinta. Ella diba con un grupu d'amigues y so madre a ver, coincidencies de la vida, “Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore”. A ella, como al restu de cinéfilos, llamó-yos l'atención ver a tanto perru xuntu. “Ye una sorpresa, porque me dan un poco de mieu, pero tamién me gusten”, contó. “A mi abúltame una idea xenial. Ye mui llamativo”, axuntó, pela so parte, Gemma Olmo, la dueña de “Terry”, un cachorru de llabrador percariñosu que, como'l restu de mascotes quaportaron al cine en Xixón, demostraron que'l séptimu arte ye pa tolos públicos.