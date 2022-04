Asturies, la rexón española con más tendencia al avieyamientu colectivu, la de peores datos na relación ente la so población potencialmente activa y la dependiente, sobrevive colos númberos más negativos del país tocante a la so capacidá de xenerar oportunidaes d'empléu pa los sos residentes mayores de 55 años. La tasa d'actividá pa esta franxa, que mide'l númberu d'habitantes potencialmente activos per cada cien n'edá de trabayar, apenes algama los 23, la cifra más baxa del panorama autonómicu y bien separada mesmo de la media española de 27,5 como de los 31,8 colos que Madrid encabeza la llista.

Son conclusiones del “Ranking de territorios por la economía sénior 2021”, presentáu esta selmana pola Fundación Mapfre, y nel que'l Principáu figura onde s'espera d'él pola estructura de la so población, como la rexón española con más proporción de residentes mayores de 55: cerca de la metá, un 42,5 per cientu del total. La rexón sal meyor parada tocante a la tasa d'ocupación del so censu “sénior”, cola segunda cifra más alta de mayores emplegaos, un 22,8 por cientu que namás supera Castiella y Lleón. La radiografía de les zones más altes de la pirámide demográfica española vuelven asitiar a Asturies segunda en cuanto el volume de la pensión de xubilación media –namás el País Vascu entrepasa los sos 1.430 euros– y ye la cuarta colos xubilaos más mozos: el promediu del retiru a los 62 años namás se rebaxa n'Andalucía, Murcia y Canaries. Tocante a los recursos pa l'atención a los mayores, Asturies ta meyor asitiada pol so volume de centros residenciales y places d'atención residencial –ye cuarta y quinta, respectivamente– que pol de centros de mayores –decimotercer– o de día –décima–. Figura novena na tasa que resume la media de cobertoria de los servicios asistenciales.