El Colexu d'Apareyadores y Arquitectos Técnicos del Principáu d'Asturies va celebró esta selmana un nuevu actu dientro de la conmemoración de la so 90º aniversariu y, otra vuelta, centra la so mirada nes casones d'indianos. Nesta ocasión presentóse'l llibru “De casas y viajeros. El mito del indiano”. Una obra que cuenta cola dirección artística de Jorge Lorenzo, colos testos de Carmen Adams y les fotografíes en color d'Alfonso Suárez, y tamién con imaxes en blancu y negru de Juanjo Arrojo, tomaes va cuatro décades precisamente por encargu del colexu.

Carmen Adams, (Santiago de Chile, 1964), doctora n'Historia del Arte y profesora titular de les facultaes de Comerciu, Turismu, Ciencies Sociales Xovellanos, y Filosofía y Lletres, esplica precisamente que'l llibru “ye'l resultáu de la sinerxa xenerada por un trabayu n'equipu qu'empezó yá nel añu 2019 cola esposición ‘Las casas que vivieron del mar’. En 2020 concretóse la tema nel volume qu'agora presentamos. Ye una iniciativa del Colexu d'Apareyadores, y una apuesta personal del so presidente Antonio Suárez Colunga, del secretariu daquella, Severino Vázquez, y, poques gracies, de l'actual Xunta Directiva que llogró rematar el proyectu”. Y ye frutu, asegura, “d'un trabayu percuriosu desenvueltu pol diseñador Jorge Lorenzo, y el fotógrafu Alfonso Suárez, a partir de la obra de Juanjo Arrojo”.

Muncho se tien escrito y publicao n'Asturies de les cases d'indianos y el mesmu fenómenu de la emigración asturiana. Asina que toca esplicar qué puede aportar esti nuevu trabayu: “La principal aportación dende'l puntu de vista del testu, que ye lo que m'atañe, ye la mirada escontra'l futuru de lo que foi esi pasáu de luxu escesivu y cosmopolitismu que supunxo'l fenómenu indianu. Ver cómo y pa qué se caltuvieron eses cases. Por supuestu, partiendo de los trabayos de la caderalga Cruz Morales Saro. Ella abriónos el camín pa saber mirar eses construcciones. A ella dedica esti llibru. Ye de xusticia”, sostien Carmen Adams.

Y por muncho que se publicara, nunca sobra. Porque colos indianos fálase n'Asturies d'arquitectura, pero tamién de progresu, de collaboración cola rexón y de raigaños. “Efectivamente, la güelga del indianu ye muncho más qu'esa visión frívola de lo brilloso y fachendoso, d'unos palacetes imposibles n'aldees remotes. El viaxe ultramarín traxo conocencia, contaminación cultural, cosmopolitismu. La identidá asturiana nun s'entendería ensin el Prerrománicu, ensin la industrialización, la minería y tampoco ensin el mar y lo que del otru llau del Atlánticu vieno. Eso, ensin escaecer lo qu'ellí llevaron esos emigrantes”, sostien la esperta n'Historia del Arte.

Pa Carmen Adams, de toles facetes coles que los indianos dexaron resclavu na rexón, la que más atractiva-y resulta ye, “ensin duda nenguna, el so papel de promover la modernidá, llevar la cultura y el bienestar a los sos pueblos. Hai que pensar, sobremanera, nes escueles”, diz. Y pon exemplos: “Nesto destaca'l trabayu de los naturales de Boal, que consiguieron asitiar esti pequeñu conceyu nos mapes nacionales al llograr que nengún neñu d'ellí quedara ensin alfabetizar a principios del sieglu XX”.

D'esa circunstancia da fe nel Congresu Hispanoamericanu que se celebra en Madrid en 1900, “un congresu que se fae col porgüeyu de reiniciar o consolidar les relaciones de toa mena ente España y les antigües colonies”, detalla Adams.

La historiadora pudo comprobar que “nesti perimportante alcuentru yá se ponía énfasis na dinamización económica qu'acarretaba'l fenómenu migratoriu pa pueblos perpequeños. Nesti sentíu, encamentábase a reparar con procuru nos anuncios que publicaben los más importantes periódicos americanos del momentu. Ellí dicíase: ‘hai oficines de xiru pa los libradores de Buenos Aires, Montevideo, Ríu de Janeiro, Sao Paulo, Pernambuco etcétera, en villes y aldees españoles desconocíes’”.

Les últimes décades sirvieron pa que n'Asturies se pudieren recuperar y poner en valor dalgunos grandes edificios construyíos polos indianos, anque la condena del tiempu entá pesa sobre dalgunos otros importantes exemplos d'esta historia d'emigrantes.

“Claro qu'hai edificios en ruines; pero tamién ye verdá que se supo recuperar otros munchos dotándolos d'una nueva función. La Quinta Guadalupe ye sede l'Arquivu d'Indianos o la Casa de Piedra tamién en Colombres acueye la Casa de Cultura, Casa Genarín en Candás ye agora l'Ayuntamientu, El Foco d'Avilés alluga servicios municipales. Otros munchos son hoteles: Palaciu d'Arias en Navia, Villa Rosario y el Gran Hotel en Ribeseya, la cochera de Somao que ye agospiamientu turísticu y atesora una increíble colección artística, Villa Arxentina en Valdés, o en Ardisana l'hotel Villa Marta; tamién el Palaciu de Garaña o Casa de Don Tomás en Llanes y tantos otros”, detalla la historiadora astur-chilena.

Pa esta esperta, munches d'estes casones son un preciáu bien, y mui singular, col que cuenta Asturies col aquel d'ufiertar inmuebles con clase y distinción, y sobremanera sellu propiu, al turismu. “Hai que pensar que se trata de palacetes singulares allugaos en pequenes aldees en munchos casos, en llugares interesantes pal turismu. Caltenelos como vivienda, por casu la Casa Mori en Lluanco o'l Palaciu de Colláu en Peñamellera Baxa, ye difícil. El destín hoteleru traxo una oportunidá”, sostien Carmen Adams. A la que nun dexa de chocá-y “que nun haya una marca asturiana que singularice esi conxuntu d'establecimientos. Toos se publiciten aludiendo a esi viaxe americanu, y ye una seña identitaria d'esta rexón. Y ehí guaña la so capacidá d'actuar como elementu de destín turísticu”, remarca.

Y a ella, conocedora de munchos d'estos nobles inmuebles, ¿cuálu o cuálos pueden resulta-y más reseñables? Difícil tesitura na que se pon a Carmen Adams. “Toes estes casones tienen una historia, un encantu, una singularidá. Quinta Guadalupe que ye sede del Archivu d'Indianos, el Conceyu de Carreño, La cochera de Somao que ye agospiamientu turísticu y atesora una increíble colección artística, Villa Arxentina en Valdés, obra de De la Guardia qu'alluga agora un hotel. O n'Ardisana l'hotel Villa Marta que foi la Casa del Médicu benefactor del pueblu, y que se remocicó con criterios de Passive House, daqué que me comentó precisamente Noelia García Garrido, responsable de Coordinación del Colexu d'Apareyadores d'Asturies, y que m'abulta destacable...”, diz encadenando guapures.

“Agora bien, si me pregunten pol mio enclín personal, pues hai dalguna casa que me quedó ensin publicar nel llibru por motivos técnicos, falta d'información gráfica…Yo vivo n'Uviéu, anque nací en Santiago de Chile. Y n'Uviéu hai un edificiu Art Decò, obra de Rodríguez Bustelo, que precisamente recibe'l nome de Casa de Chile. El so promotor foi Manuel Cuesta, natural de La Ribera, que va a Chile y ellí va dedicase al comerciu, espolletando como fabricante de corsetería. En 1923 torna a España, afincándose n'Uviéu onde va llevantar la conocida como Casa de Chile na cai Mendizábal y tamién va urbanizar el Prau Picón , creando un singular barriu xardín na ciudá”, describe, aludiendo asina a otra d'eses histories d'emigración que-y gustaría siguir conociendo.

Pero alredor d'esos indianos hai muncho más por saber. Diz Carmen Adams que si tuviera que suxerir una futura investigación a otros curiosos, ella empobinaríalos hacia un “tema poco esplotáu como ye'l referíu Congresu de 1900, onde xente brilloso daba idees sobre cómo encarar les relaciones ente España y les repúbliques que formaren parte hasta poco enantes d'una identidá común. Buscar lo qu'avera frente a lo qu'esclúi”.

Y ente tantu “emigrante d'ésitu”, nun habría qu'escaecer que tamién hubo munches histories d'esperances que nun espolletaron. Pero tamién pa esos tuvieron los indianos los sos xestos. “Rescampla que los que s'arriquecieron son los que llevantaron palacetes y tamién los que sufragaron obres públiques, escueles, etc. Claro que fueron los menos. Pero tamién ye destacable la solidaridá colos menos favorecíos que s'evidenció nes Sociedaes benéfiques, de Socorros Mutuos, nos hospitales fundaos n'América por coleutividaes rexonales. Baste mentar la Quinta Cuadonga en L'Habana (actual hospital Salvador Allende) creáu precisamente polos asturianos d'ellí”.