“El que tenga una idea, que la entame, porque paga la pena”. Dizlo Pablo Arboleya Arboleya, catedráticu d'Inxeniería Eléctrica y cofundador del grupu d'investigación Lemur, al qu'esti día punxo la Universidá d'Uviéu como exemplu d'emprendimientu. L'inxenieru creó en 2020, xunto a otros compañeros, dos startups: Plexigrid y PXR. La primera d'elles, qu'apurre soluciones a los operadores de redes pa la transición enerxética, yá tien una ventena de trabayadores y consiguió una financiación inicial de 2 millones d'euros. “Tolos intrumentaos que nos fain falta pa entamar tán n'Asturies”, defendió Arboleya nel marcu de la presentación del Mapa del Emprendimientu “TalentUO”, un portal web impulsáu pol Rectoráu d'Ignacio Villaverde pa fomentar la cultura entamadora mesmo ente l'alumnáu como ente'l profesoráu de la institución académica.

L'actu tuvo presidíu pol mesmu Villaverde, quien calificó de “finxu” el portal recién estrenáu. La web numbera los recursos esistentes na rexón pa entamar, ufierta vídeos educativos ya inclúi testimonios d'ésitu, como los de Pablo Arboleya y Patricia Quintana Martínez. Esta graduada en Turismu pola Universidá d'Uviéu tamién foi convidada esti día pa esplicar el so esitosu proyectu Jopeful. Trátase d'una empresa dedicada a les actividaes d'aventura y les rutes empobinaes per Asturies. N'añu y mediu d'andadura, sumen cuatro trabayadores y ufierten 250 esperiencies –dende descensos del Sella hasta paseos en barcos o rutes pel monte– al traviés de 30 proveedores. Yá tán presentes fuera d'España y agora preparen el so saltu a Llatinoamérica. Dos de los cuatro trabayadores de Jopeful son entá estudiantes de máster na Universidá d'Uviéu.

Esti accesu al talentu mozu foi una de les coses que resaltó Quintana na so intervención, yá que “pa una empresa que ta empezando sería difícil tener empleaos d'otru xeitu”. A esto mesmo se refirió l'inxenieru Pablo Arboleya, que contó qu'una de les dos empreses que cofundó, PXR, qu'ufierta una plataforma de realidá virtual pa la industria de los parques eólicos, surdió de la iniciativa d'un alumnu. El catedráticu d'Inxeniería Eléctrica defendió qu'entamar “yá ye un ésitu ello mesmo, independientemente de que depués salga meyor o peor”. “Afalo a tol mundu a facelo. Ye como una droga: una vegada qu'empieces, quies más y más”, señaló.

Na presentación del Mapa del Emprendimientu tamién participaron la vicerrectora de Tresferencia y Relaciones cola Empresa, Begoña Cueto, y la directora de CEEI Asturies, Cristina Fanjul. “Queremos que tol ecosistema qu'hai n'Asturies pa entamar sía visible dientro de la Universidá y que los estudiantes ya investigadores se sientan acompañaos en tou momentu si dan el pasu”, espresó Cueto. Ello ye qu'esta iniciativa supon “un pasu más”, como indicó'l Rector, dientro del compromisu que tien l'equipu de gobiernu cola cultura entamadora. Preba d'ello ye l'apertura esti cursu en dellos centros de les llamaes unidaes d'emprendimientu “TalentUO”. Pa Fanjul, l'apueste del Rectoráu ye “mui importante” porque, dixo, “la capacidá de movilización que tien nesti sentíu la Universidá nun tien comparanza colo que podamos facer les instituciones de fuera”. Villaverde cerró l'actu pidiendo “vencer el mieu al fracasu” y llamó a “ser activos y escorrer les idees”. “Tenemos que dexar de quexanos y engarrianos por qu'esta rexón salga alantre”, remató.