Pasar per La Robla (Lleón) conduciendo pela N-630, la vía escoyida por munchos asturianos pa viaxar a la meseta aforrando'l peaxe del Güerna, yá nun va ser lo mesmo. El paisaxe camudó esti día en namás cinco segundos, los que ficieron falta pa valtar les dos descomanaes torres d'enfriamientu de la central térmica de La Robla, que dende 1970 a 2020 quemó carbón pa producir enerxía. Esos cinco segundos camudaron pa siempre'l “skyline” de la localidá lleonesa.

Les dos moles de formigón derrumbáronse sobre elles mesmes n'españando los 182 kilos de dinamita utilizaos pa la so demolición. La carga esplosiva frañó les pilastres de sofitu faciendo que les construcciones perdieren el so equilibriu y colapsaren pol so propiu pesu. Tou ello delantre de la mirada atenta de decenes de persones, munches d'elles vecines de la zona y extrabayadores de la térmica, cerrada en 2020. La espectación foi tala qu'a los 10 minutos de la esplosión, la Guardia Civil tuvo que regular el tráficu na N-630 visto'l númberu de vehículos que s'averaren a la zona.

La central ye agora propiedá de la empresa Naturgy que llevaba delles selmanes preparando la operación. Según la compañía, la demolición “cumplióse coles máximes midíes de seguridá, el mínimu impactu ambiental y con un cumplimientu rigorosu de la normativa vixente”.

Les torres teníen un altor aproximao de 100 metros y el so diámetru na base yera de 73 metros. En xunto, la so forma hiperboloide representaba un volume d'unos 220.000 metros cúbicos y un pesu de más de 9.000 tonelaes caúna.

Acabó too embaxo. Pa evitar que la descomanada polvoreda s'espardiera pela zona, la empresa entamangara unes cárcoves alredor de les torres de les que darréu del disparu salieron unes cortines d'agua que n'apenes 10 segundos evitaron que'l polvu lo anubriera too.

Una vegada realizada la voladura, los residuos de formigón y de la estructura metálica van ser recoyíos del suelu. Cuéntase con que se van recuperar 106 tonelaes de fierro y 18.000 tonelaes de formigón, que van ser reciclaos, asegura la compañía.

Con una inversión de 12,9 millones d'euros, l'oxetivu de Naturgy ye facer sumir les actuales instalaciones de La Robla. La empresa enerxética recordó esti día que, xunto con Enagás, lidera un proyectu pa impulsar en La Robla la mayor planta d'hidróxenu d'España, coles mires de producir hasta 9.000 tonelaes al añu d'hidróxenu anovable. El proyectu contempla la construcción d'una planta fotovoltaica de 400 megavatios y un electrolizador d'hasta 60 megavatios. El proyectu, que se va allugar nos terrenes de la térmica de La Robla, cuenta con un presupuestu d'alredor de 200 millones d'euros.

Nel valle del Nalón, mentanto, tamién se ta valtando la central térmica de Lada. Nesti casu, ensin proyectos específicos pa compensar la perda d'empléu.