Diego Suárez (Uviéu, 1984) ye'l cofundador d'una compañía asitiada en Madrid de nome Transparent Edge Services, que se dedica a un negociu singular y únicu n'España y que compite de tu a tu con xigantes d'Estaos Xuníos. Tien pelos “nodos” d'internet. Asina dicho de sutrucu puede abultar un enguedeyu propiu de tecnólogos, la esplicación más cenciella ye que ye un serviciu que sirve pa qu'internet fluya de forma más rápida y les páxines webs nun acaben embaxo de primeres. Ye esencial cuando, por casu, ta viéndose una película o una serie en dalguna de les múltiples plataformes que pueblen la rede. Evita que la rede zarapique.

La so compañía ye l'únicu proveedor español de lo que se conoz como CDN. Los nodos del primer párrafu. Esplícalo él mesmu. “Sirve por que podamos visitar una web o disfrutar d'un serviciu de ‘streaming’ dende cualquier puntu del mundu d'un xeitu rápidu y seguru”, afirma. Ye daqué asina como un serviciu d'entrega de los conteníos n'internet. “Permite, por exemplu, descargar el conteníu d'una web con independencia de que teamos n'Uviéu o en Tokio y sálvanos del tarrecíu ‘buffering’ (el parón p'almacenar datos) qu'asocede cuando vemos una película o una serie, anque'l servidor tea n'Estaos Xuníos y nós teamos nel salón de casa en Xixón”, asegura.

Va una década que Suárez dexó'l so Uviéu natal. Estudió Inxeniería Técnica d'Informática de Sistemes y fixo un máster n'Inxeniería Web. “Nun hai naide n'España que pueda tusinos a nivel de formación n'informática”, asegura, “daste cuenta de que ye de primera en cuanto sales de la Universidá y empieces a trabayar”.

Prueba de que la cebera de la informática plantada n'Asturies grana ye que la so compañía ta compitiendo de frente coles grandes empreses estadounidenses nel campu de les infraestructures d'internet. Ello ye que la formación y esperiencia de Suárez tán mui demandaes, dende la so compañía aseguren qu'a Suárez lu suelen contactar con frecuencia firmes estranxeres ufiertándo-y sueldos peraltos. “Toi con un equipu mui bonu col que non solo tengo un bon entendimientu profesional, sinón tamién una bona relación personal, y eso nun ye fácil d'atopar”, defende Suárez.

Transparent Edge Services fundóse allá por 2014 y ye la única proveedora de servicios de “nodos”, una tecnoloxía que, defenden, ye invisible pero indispensable. “Cuando se fala del sector tecnolóxicu, munches vegaes paez que solo esisten los xigantes estadounidenses, pero nun ye asina”, afirma l'uvieín, “n'Europa nun somos xigantes, pero tenemos un sector que ye quien a facer muncho. Y ye importante que lu afitemos como líder global, sobremanera pola distinta visión que tenemos los europeos. N'España contamos con empreses más pequeñes, capaces de desenvolver tecnoloxíes que son indispensables y que compiten coles grandes tecnolóxiques”, afirma.

El campu de los “nodos” ye fundamental pa sostener el bon funcionamientu d'internet. Esti sistema ta distribuyíu pel mundu y guarda como si fueren fotocopies el conteníu que ta almacenáu nun servidor central y cuando un usuariu escribe la dirección nel so buscador, el “nodo” encargase de que-y llegue una copia dende'l puntu más cercanu au s'alcuentra. Al amenorgar la distancia, amenórguense tamién les llatencies (los retardos) y el consumu d'anchu de banda y la descarga gana en rapidez. La esplicación gana con un exemplu. “Una CDN sería como una rede de quioscos que permite a los llectores tener el periódicu cerca casa, ensin necesidá de tener que dir a la imprenta a pol so exemplar”, esplica.

Suárez, destaquen dende la compañía, ye una de les poques persones n'España que saben remanar ún d'estos nodos. Agora ocupa'l cargu de director deportivu de la compañía y el so empléu oblígalu a tar formándose de forma constante. “Aportar a les conocencies necesaries pa desempeñar más funciones esixe buciar muncho en documentación, webs y en munchos tipos de recursos que nun son fácilmente accesibles”, esplica. Según los sos cálculos, más de dos mil webs sostiénense gracies a los nodos de Transparent Edge Services. Casi toos n'Europa. “La UE tien que poner fin a la dependencia tecnolóxica de EE UU tamién nesta área”, sostien l'uvieín.