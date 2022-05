Tien nome llargu –“Jagger, mpbiss once in a lifetime de la Noval”–, suma pocu más dos años, y ye'l perru pastor australianu más guapu d'Europa, nacíu y criáu en L'Arena (Sotu'l Barcu). Y nun ye porque lo diga la so dueña y criadora, Sonsoles Hevia de la Noval, ye porque asina lo dictaminaron los xueces del campeonatu Eurodog Show que se celebró va unos díes en París y onde participaron 8.700 exemplares; ente ellos, 200 de la so raza.

“Jagger proclamóse campeón d'Europa na so raza amás de ganar el Grupu 1, qu'axunta a tolos de pastoréu:alemán, collie, border collie, etcétera. Na gran final compitieron diez, esto ye, los meyores de caún de los grupos. El mio perru, amás de Campeón d'Europa de la so raza, ye'l décimu meyor ente los 8.700 que concursaron”, esplica la so propietaria. Sonsoles Hevia siempre foi una gran amante de los perros, de fechu primero de la cría d'estos pastores, tuvo una llabradora, “Telva”, y una golden retriever, “Maggie”. Cuando afayó nes redes sociales la raza que lleva criando va años, sintióse tan atraida por ella que llueu aportó a so casa “Arena”; “n'honor al mio pueblu, que yo nací en L'Arena”, esplica Sonsoles. Afírmase que los oríxenes del "pastor australianu" (Australian Shepherd), conocíu tamién como oveyeru australianu, tán nel norte d'España, sobremanera nel País Vascu. Señálase que fueron emigrantes vascos los que los introducieron n'Australia y posteriomente n'Estaos Xuníos. Esta nun ye la primer reconocencia que lleva “Jagger”, con poco más de dos años y que yá tien participao en dellos certames. “N'Avilés foi ganador absolutu”, recuerda la so dueña. Sonsoles Hevia de la Noval ye una especialista na cría de pastores australianos, de los que tien na so casa unos diez. “Son la mio familia. Los perros nacen conmigo y muerren conmigo. Son unos perros perintelixentes. Pueden ser dende los meyores pastores oveyeros del mundu hasta afayase perfectamente a la vida nuna casa, axùstense a cualquier hábitat”, diz Noval, qu'esplica que, si se dedica a la cría d'esta raza, ye coles mires de participar colos sos animales en concursos de guapura a tolos niveles. “Los xueces lo que valoren ye la morfoloxía del perru y, sobremanera, el movimientu”, recuerda. Del 23 al 26 de xunu va celebrase en Madrid el Campeonatu del Mundu y ellí van tar Sonsoles Hevia y “Jagger” pa intentar algamar otra vegada'l visu y, nella, el primer puestu.