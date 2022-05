Una visión dende dientro'l mar escontra'l cantil, y otra con un escurecer nel horizonte, na llende de la tierra col mar. Son les dos imaxes premiaes polos fotoperiodistes asturianos en Miraes 2022. L'Asociación Profesional de Fotoperiodistes Asturianos (APFA) distinguió colos premios “Ramón González” y “Joaquín Bilbao” a Eloy Alonso y Álvaro Fuente, respectivamente, que presentaron entrambes dos imaxes de cantiles, en los bufones de Pría y en Marruecos, metanes un escurecer. El Memorial “Ramón González” algama la so decimosesta edición, col que pretende caltenese viva na alcordanza la figura del fotógrafu xixonés tristemente fináu n'accidente de tráficu. Esti galardón concedióse a la imaxe meyor valorada pol xuráu y realizada por un miembru d'APFA dientro del territoriu asturianu. El premiu, que consiste nuna pieza única del escultor Pablo Maojo, recayó n'Eloy Alonso, por una imaxe de los cantiles de Llanes, concretamente de los bufones de Pría, nun día d'envernada, nel qu'a una pareya la chisca una fola xigante.

Pela so parte, el séptimu Memorial “Joaquín Bilbao” sirve pa recordar la so figura, y destacar les fotografíes de profesionales asturianos que se fixeron fuera del Principáu. Nesta edición va p'Álvaro Fuente, por un trabayu nel que se reflexa l'atapecer, con dos migrantes d'orixe marroquín que s'aparten al so escondite nos cantiles en recibiendo comida y agua de l'asociación “Somos Re”.

Isabel Permuy, Álvaro Miguit, José Manuel López y Susana Girón fueron los miembros del xuráu que decidieron los ganadores de la presente edición. Agora, el próximu 16 de xunu, va inaugurase la esposición “Miraes 2022” en Xixón nel Muséu Barjola, con tolos trabayos presentaos.