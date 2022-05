La sidra con denominación d'orixe protexida (DOP) bati récords venti años dempués del so entamu, pero nun se conforma colo llograo hasta'l momentu. El sector completó una gran revolución tecnolóxica y quier más. L'oxetivu del conseyu regulador, presidíu por Guillermo Guisasola, ye doblar la producción de mazana escoyida y la ellaboración de sidra acoyida a la marca nel plazu de cuatro años. En 2021 recoyéronse 8.360.391 kilos de frutu de les 76 variedaes acoyíes a la denominación y produciéronse 6,1 millones de llitros de sidra controlada pol conseyu.

Lluchar contra'l fenómenu de la vecería (alternanza biañal de colleches) y recuperar la ilusión de los cosecheros “con un marcu estable de precios razonables” son otros de los oxetivos que se marca'l sector na memoria na qu'el so presidente, Guillermo Guisasola, analiza los positivos resultaos de la campaña de 2021 y les perspectives de futuru d'un productu qu'esperimentó un espectacular desenvolvimientu no que va de sieglu y que la so cultura ta a un pasu de ser declarada Patrimoniu Mundial per parte de la Unesco. La calidá, l'escanciáu, el turismu amestáu a la sidra y la incorporación y diversificación de nuevos productos ellaboraos con mazana asturiana que permiten vender fuera de la rexón figuren tamién ente les metes estratéxiques que se marcaron Guisasola y el so equipu.

Los 33 llagares acoyíos a la marca ellaboraron en 2021 un total de 6.107.056 llitros de sidra, frente a los 2.066.631 llitros del exerciciu precedente, marcáu pol covid. El conseyu apurrió 4.091.000 precintes de botelles, el 94% d'elles de la variedá natural d'escanciar. El valor comercial del productu foi de cinco millones d'euros.

Un aspeutu que rescampla deriváu de la pandemia y de les restricciones ye que la venta al traviés de pidíos online per internet creció en 2021 un 22% con respectu al añu anterior, magar la canal hostelera sigue siendo mui mayoritaria y suma ocho de cada diez botelles que salen al mercáu.

Tamién llama l'atención el fechu de que, tres unos entamos dubiosos, la sidra natural esplumosa acoyida a la denominación d'orixe ta esperimentando un puxu de ventes importante, fundamentalmente nos mercaos de fuera del Principáu. Solo nel últimu añu, la variedá creció un 36%, al pasar de 118.000 a 160.812 botelles. El 65% d'elles vendióse n'otres comunidaes españoles y el 7% fuera d'España.

Tocantes a les pumaraes, en 2021 batióse'l récord de producción de la denominación, con un total de 8.360,3491 kilos de mazana. Hai 376 cosecheros que trabayen parceles qu'axunten 950 hectárees de terrén.

Trátase de cifres impensables va dos décades y que'l conseyu albidra doblar d'equí a 2026. Esi ye'l gran retu cuantitativu de la sidra de calidá.