Ye, depués de la catedral, l'edificiu más visitáu de Santiago de Compostela y “de los más queríos polos compostelanos. Diría que llevanta auténtiques pasiones y de dalguna manera consigue resumir la esencia de lo que somos los gallegos”. La doctora n'arquitectura ya investigadora Ruth Varela fala asina del mercáu d'abastos de Santiago, una obra del arquiteutu uvieín Joaquín Vaquero Palacios (1900-1998) que “ye absolutamente fascinante”, recalca.

Pa compartir esa fascinación qu'ella sentía dende va años pol complexu d'edificios del mercáu, acaba de presentase y espublizase el documental “Los secretos del mercáu d'abastos de Santiago de Compostela”, del que ye realizadora xunto col videógrafu Pablo Goluboff.

Nun teatru atarraquitáu y con presencia, ente otros, del nietu de Vaquero Palacios, Joaquín Vaquero Ibáñez, va unos díes presentóse na capital gallega'l documental que forma parte d'un proyectu d'investigación inéditu que rescampla, ente otres, “la poderosa ya innovadora idea qu'hai detrás d'esti trabayu. Vaquero Palacios quier integrar l'aldea y el campu na ciudá; esi ye'l principiu rector qu'empobina esti trabayu y supon que s'adelantró en más de 80 años a una de les idees más innovadores que tenemos enriba de la mesa nestos momentos y qu'enllaza colos principios de l'alimentación sostenible, con productos de proximidá y cola soberanía alimentaria”, rellata la especialista.

Vaquero Palacios vivió siete años en Santiago de Compostela. Nuna carta recordando esa estancia cuenta que, “a pesar de la vecindá de Galicia con Asturies, yo nun conocí aquella rexón sinón hasta depués d'andar per Europa y América dellos años, ocupándome de la mio pintura, arquitectura, de casame, de vivir... cosa que va bien acorde cola mio condición d'astur. Al tornar conocí Galicia y l'impactu que me produció l'arquitectura gallega, el paisaxe, clima, cielu, la xente... foi terrible”, diz.

Dende'l puntu de vista arquitectónicu, Ruth Varela y los espertos que participen nel documental nun duden en calificar el complexu d'edificios del mercáu como “una de les grandes obres maestres del sieglu XX” por dellos factores: poles idees que llevaron a la so concepción; pol so descomanáu valor cultural; pola actitú del arquiteutu de respetu y almiración pola cultura y pola tradición arquitectónica de Galicia, y pola so sensibilidá y oficiu estraordinarios, “con un manexu de la escala y de les proporciones, que fueron afayaes al mundu rural del que proveníen los zabarceros que vendíen y vienden na plaza d'abastos, consiguiendo qu'esti mercáu y les sos xentes s'integraren d'un xeitu entrañable na ciudá”, cuenta Varela.

El documental empieza y termina con unes palabres d'Aldo Rossi, una de les grandes figures de l'arquitectura europea del sieglu XX, que quedó fondamente axoráu cola obra de la plaza d'abastos cuando tuvo en Compostela en 1976 y refierse a ella con auténtica almiración.

Tamién s'inclúin nel trabayu videográficu unos planos que suenen bien familiares en tierra astur: los de Santa María del Naranco. Porque, como dicen Ruth Varela y Sonia Vázquez, profesora de la Escuela Técnica Superior d'Arquitectura d'A Coruña, Vaquero foi quien a facer un edificiu qu'afigurara una cualidá identitaria de Galicia como ye “esi sabor ente románicu y barrocu, dos estilos desemeyaos, pero que se conxuguen en Santiago”. Y, amás, con esencia d'otres identidaes vecines. Por eso, na plaza “hai reminiscencies al Prerrománicu asturianu, señalaes pola crítica dende va tiempu”.

Pa quien quiera visionar el documental, puede facelo al traviés del siguiente enllaz:

TÍTULU ORIXINAL: Os segredos do Mercado de Abastos de Santiago de Compostela.

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=18o5AKC8y04&feature=youtu.be

DOCUMENTAL COMPLETU: https://www.youtube.com/watch?v=7I3fthU70b0

FINANCIA: Secretaría Xeral de Política Lingüística a través del Fondo de Proyectos culturales Xacobeo 21-22 de la Xunta de Galicia.