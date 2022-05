Daqué fixo “clic” na cabeza de Paul Lister cuando so padre, un conocíu y esitosu empresariu británicu que fixo fortuna cola cadena de mobleríes MFI, sufrió un repentín derrame cerebral. Yera l'añu 2000 y aquel duru golpe fixo qu'esti inglés camudara dafechu la so perspectiva de vida. Decidió dexar de llau'l mundu de los negocios pa dedicase de plenu a la so gran pasión, la naturaleza. Dende entós collabora con delles iniciatives de recuperación d'especies per toa Europa. Ye ún de los benefactores de la Fundación Osu Pardu, una especie pola que siente especial atracción. Tanta como por Asturies, rexón que yá visitó “hasta en seis ocasiones” y que, asegura, “tien un gran potencial”: “Tienlo too pa ser una referencia mundial del turismu rural”.

Lo primero que fixo Lister –que según medios británicos heredó una fortuna d'unos 50 millones de llibres (59 millones d'euros al cambiu)– al dar esi güelpe de timón na so vida foi crear The European Nature Trust, una fundación al traviés de la que financia distintos proyectos per tol mundu y, especialmente, n'Europa. El más ambiciosu ye l'Alladale Wilderness Acute, un espaciu natural creáu nun terrén de 93 kilómetros cuadraos –el doble de superficie que'l monte de Muniel.los o que la estensión del conceyu de Nava– nes Highlands escoceses qu'adquirió col enfotu de recuperar la so flora y fauna. Enagora, ta siendo tou un ésitu nel que yá florien y conviven plantes y animales autóctonos. Amás de l'Alladale Wilderness Acute, Lister collabora viviegamente con proyectos de recuperación d'osos en Rumanía, Italia y España. Foi eso, conocer y tratar d'acolumbrar a los plantígrados, lo que lu llevó a Asturies per primer vegada. “Yera 2016 o 2017. Quedé esteláu. Ye impresionante. Mires onde mires les vistes son impresionantes y tienen más biodiversidá per metru cuadráu de lo que vi na mio vida”, afirma con pasión mientres señala los montes de Somiedu. Unos años depués d'aquel primer viaxe, afayó “Cantábricu, los dominios del osu pardu”, una espectacular película documental d'hora y media de duración na que s'amuesa la riqueza medioambiental del Cordal Cantábricu. “Foi'l so productor, José María Morales, el que me punxo en contactu cola xente de la Fundación Osu Pardu”, rellata'l filántropu sobre cómo surdió la so collaboración cola protección del plantígradu na rexón, un proyectu al que lleva arreyáu cuatro años. De magar, Lister afirma que viaxó a Asturies en seis ocasiones. La postrera, la selmana pasada, p'acompañar a un grupu de 14 periodistes de medios nacionales ya internacionales, ente los que s'alcontraba LA NUEVA ESPAÑA, nuna visita pensada pa sopelexar el llabor de la Fundación Osu Pardu y dar a conocer los niveles de recuperación del plantígradu y el so hábitat nel Cordal Cantábricu. “Lo que quiero ye que la xente conoza les coses bones que trai curiar la naturaleza”, esplica'l británicu, quien reconoz heredar del so padre, “que yera tou un aventureru”, el so amor pola naturaleza. Una d'eses coses de les que fala ye la economía que xenera'l xigante de la fauna cantábrica nes zones oseres. “Tenemos que camudar de mentalidá. Apostar pola naturaleza: crea puestos de trabayu y puede facer que los mozos d'estos pueblos puedan atopar una ocupación equí ensin emigrar a grandes ciudaes como Madrid o Bilbao”, argumenta Lister, a quien nun se-y quita la sorrisa mientres pasia pel parque de Muniel.los o cuando escuca, prismáticos en mano, la irrupción de dalgún plantígradu nos montes somedanos. El británicu ta convencíu de que'l Principáu tien un gran potencial como destín turísticu rural. “Asturies ufierta una cultura distinta, hospitalidá, unos paisaxes espectaculares, gastronomía, vino, sidra...”, empondera. Eso sí, tamién atopa dalgunos debes: “Hai potencial pa desenvolver más los agospiamientos rurales y les campañes de marketing pa dar a conocer la rexón. Un sitiu asina a una hora y media de Londres... N'Inglaterra nun hai nada asemeyao. Hai que dalo a conocer. Ye como África”. Paul Lister afala a la población a pensar nun cambéu de mentalidá pa poner el focu sobre'l cuidáu de la naturaleza. “Tenemos d'aprender a convivir con ella. Anque eso suponga camudar delles coses. Tamos nun momentu nel qu'aquello de ‘faigo esto porque lo facía mio padre o'l mio güelu’ nun tien sentíu. Enantes nun había 8 mil millones d'habitantes nel mundu. Tenemos d'atopar un nuevu sistema”, destaca'l filántropu sobre un viraxe que propón enfocar escontra tou aquello rellacionáu col caltenimientu de la naturaleza. Tamién a les empreses. Asegura que solo un pequenu porcentaxe de les donaciones tien como fin el cuidáu del mediu ambiente nel Vieyu Continente, daqué qu'anima a camudar, bien al traviés de les sos propies fundaciones o de la suya propia, qu'anguaño trabaya en buscar inversores qu'ayuden a caltener los diversos proyectos nos que trabayen. “Europa ta siempre esmolecida por dicir al restu de naciones lo que tienen que facer. Pero lo cierto ye qu'equí destruyóse'l 90% de los ecosistemes”, señala'l conservacionista, que fai estensible esti llamamientu a los gobiernos. “El mediu ambiente nun ta ente les sos prioridaes”, llamenta Lister, que resume les sos campañes como “un berru pola naturaleza”. El so ecu resona n'Asturies.