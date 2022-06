Xornada espectacular la d'esti día pa celebrar el Día Européu de los Parques Naturales en Ponga, de la mano de Laura Martínez Chaso, guía del centru d'interpretación del parque del conceyu. A lo llargo de siete kilómetros y mediu, llevó a los participantes per una ruta interpretativa tan guapa, y al tiempu fácil de realizar, como desconocida por bona parte de los qu'alleguen a esta impresionante Reserva de la Biosfera: la del Valle de Ponga. El Principáu, al traviés de la Rede Natural d'Asturies (RENA), entamó mesmo esta ruta en Ponga como otra nos Picos d'Europa. Dambes yeren gratuites y abiertes a tolos públicos.

Luis de Luz y Arancha Colás, qu'aportaron dende Vitoria xunto con un grupu de montañeros pa facer una vía, sintiéronse tentaos por esta ufierta de realizar una ruta onde lo mesmo la Naturaleza que la historia y la etnográfica son importantes. Tamién s'axuntó Juan López, un rioxanu namoráu de Ponga, al que suel dir siempre que puede. “Toi encantáu d'atopame con esta actividá. La naturaleza n'Asturies ye maraviyosa pero siempre ye interesante dir con quien t'amuesa la historia de los llugares y de les persones que viven n'ellos”, dixo Luis de Luz. Y Arancha axuntó: “Si amás de disfrutar de la ruta conoces tamién detalles de los pueblos y d'etnografía, siénteste más identificáu cola tierra que pises”. Y ye que, como afirmó la guía pongueta: “El parque natural nun se concibe ensin la xente, ensin los habitantes, ensin el paisanaxe. Ellos son los xardineros que lu caltienen. Esta ruta interpretativa del Valle de Ponga anda peles siendes antigües que comunicaben los trés pueblos d'esti valle, esto ye, San Xuan de Beleño, Sobrefoz y Abiegos”.

El percorríu, que trescurre en bona parte per zones de monte, afaya al viaxeru non yá la guapura del percorríu cola so exuberante vexetación y los alcuentros equí y allá col ríu Ponga y, especialmente, cola so impresionante foz. Tamién s'afaya un preciosu tabayón y cómo los vecinos aprovechaben los abellugos de la roca pa construyir corraletos pa les cabres, ensin escaecer amás qu'ellí esistió una ferrería nel sieglu XVIII, la de Soto Rodrigo con delles instalaciones amiestes como molinos fariñeros. Foi tou eso apenes un pocu de lo muncho qu'esplicó Laura Martínez a lo llargo d'un percorríu cenciellu, llimpiu, bien señalizáu y pa tola familia, nuna ruta a la que s'axuntó, n'Abiegos, otra pareya moza qu'escuchaba con atención tolo que cuntaba Laura. Como, por casu, qu'al Picu qu'hai enriba Taranes, en San Xuan de Beleño y Abiegos llámenlu El Sobanciu, mentanto que en Sobrefoz dícen-y Peña la Fresneda, “anque ye mundialmente conocíu como Picu Tiatordos, el monte perfectu”, esplicó ella con arguyu ponguetu.