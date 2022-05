Esauira, la ciudá blanca y azul de la marina atlántica marroquina que'l so centru históricu ta catalogáu pola Unesco como Patrimoniu de la Humanidá, recibía d'antaño'l nome de Mogador. Y asina precisamente (“Mogador”) se titula'l llibru de fotografíes tomaes nesti enclave mariniegu pol avilesín Matías Menéndez Artime (1965), editáu por Materia Editorial y presentáu'l vientes pasáu na Escuela de Comerciu de Xixón.

Esti pequeñu volume con 34 imaxes en formatu cuadráu en blancu y negru, qu'asoleya Materia Editorial –un cuidáu sellu impulsáu polos tamién fotógrafos Pablo Basagoiti y Nicolás Cancio–, afaya la obra d'un autor formáu en Chicago, Estaos Xuníos y Madrid y que, magar tar bien rellacionáu colos circuitos artísticos asturianos de la so xeneración –viaxó a Mogador en compañía de los tamién artistes Benjamín Menéndez y Mario Cervero– apenes amuesa la so obra. Enseñola en 1984 nel Evaristo Valle nuna serie de fotografíes tomaes con una cámara Polaroid pero ésta ye la so primer publicación. Pablo Basagoiti apunta que les fotografíes de Matías Menéndez trescalen “autenticidá y sinceridá, nun ye un viaxeru que va tomar postales, a cazar imaxes. Intégrase cola población y llogra que cada fotografía sía una historia que, amás, ufierta otres hestories nun segundu o tercer planu”. Javier Rioyo, director del Institutu Cervantes de Tánger, remata esta cuidada edición con un testu sobre les imaxes del llibru. “Güei, coles semeyes de Matías Menéndez Artime, volví a aquellos díes azules y blancos, a les miraes de los neños inda felices, a los humildes bakalitos, al volar de páxaros, a los sos vientos y los sos pescadores”, escribe Rioyo.