Natalia Mastrota heredó de so madre, la popular presentadora xixonesa Natalia Estrada, l'amor pola aventura. Pero, nel so casu, venceyada al deporte de riesgu. “Ella ye más de montar a caballu, a mi vanme otros asuntos”, bromia la moza, qu'esti día coronó'l Picu Urriellu dende Xixón, compaxinando la bicicleta, el “running” y la escalada, nun retu que s'impunxo ella mesma y nun tiempu récord: diez hores y cincuenta minutos. “Contaba facelo en catorce”, asegura esta “ironwoman”, que recibió la felicitación de so madre dende América, onde s'alcuentra de viaxe en dexando per unos díes Italia, onde vive dende va décades.

Mastrota, per otru llau, vive anguaño na frontera de Francia con Suiza, na localidá de Chamonix. Como los Alpes yá-y queden curtios, l'atleta, de 27 años, agüeyó los cumes asturianos pa entamar el desafíu “From 0 to.”, que consiste en xubir a un monte partiendo del nivel del mar. La fía de Natalia Estrada y el so equipu d'acompañantes pulverizaron tolos rexistros aparando'l cronómetru en 10 hores y 50 minutos: “Na bicicleta fui perbién, pero la parte corriendo costóme daqué más”. Mastrota salió na madrugada del llunes pasáu dende la plaza Mayor de Xixón sobre dos ruedes. Depués de 128 kilómetros pedaliando entá-y quedaben 17 más a la carrera, dende la localidá de Sotres. 1.600 metros de desnivel dempués y mediu kilómetru d'escalada pela cara sur del Urriellu, Mastrota y el so equipu fixeron cume primero de lo previsto, sobre les 13.30 hores. Toos ellos llegaron al Colláu de Pandébano alredor de les 17.30 hores del llunes. “Ye una montaña que me vio crecer y forxóme como caminante”, asegura l'atleta. Pa completar el desafíu marcáu, la milanesa con venceyos asturianos foi acompañada en tou momentu del guía alpín Daniel Castillo, lo mesmo que d'una asistencia mecánica profesional y un equipu de documentación que siguió pasu a pasu'l retu. “Ye un requexu del mundu únicu que simboliza un patrimoniu cultural y natural que redescubrir y valorar”, emponderó una Mastrota que s'atopó con condiciones meteorolóxiques adverses hasta la base del macizu. Pa recargar piles, la fía de Natalia Estrada quedó unos díes más en Xixón. “La mio familia y yo solemos venir a Xixón unes trés vegaes al añu, pero depende de les circunstancies”, señala l'atleta, una namorada de les tierres asturianes.