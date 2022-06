“Enantes había vaques en toles cases, pero agora solo quedamos cuatro por hobby”. Alberto Álvarez ye'l segundu de trés hermanos inxenieros que lleven nes venes la pasión pol ganáu heredada de so padre, fináu apocayá por aciu del covid. Xunto a los sos hermanos, Francisco y Javier, y la so fía María, túrnense pa tener como reines a diez vaques coles que suelen competir pelos principales concursos d'Asturies. Ellos son un exemplu de la docena de criadores que collaboraron col Conceyu pa impulsar el novedosu concursu col que quixeron dar protagonismu a la parte más verde del conceyu. “Uviéu ye más que papeléu”, esplica Álvarez mientres posa con “Ibérica”.

Anque nes estadístiques figuren inda 478 esplotaciones ganaderes actives con una cabana de 3.019 vaques de carne, a les qu'habría que sumar una aportación residual láctea, la media por ganaderu apenes supera la media docena de cabeces, lo qu'evidencia una actividá más romántica qu'económica. “Pa vivir d'ello esto ye insostenible”, comenta Jesús González, un xubiláu del sector de tresporte qu'a los sos 75 años curia con mimu a diario a 18 reses, de les que “Xana” y los sos xatos “Zipi y Zape” son la so debilidá en proclamándose apocayá campeones d'España na categoría de vaca con cría del concursu celebráu en Cangas del Narcea.

González, d'orixe moscón pero uvieín desque tenía un añu, siempre tuvo pasión pol campu. Ello ye que va dos décades decidió camudar la so finca de la contorna de la ciudá por otra más grande asitiada en territoriu llanerense. “Esto ye un viciu como otru cualesquier”, comenta'l veteranu criador, que prefier mil vegaes más perder les fines de selmana colos sos animales y la so finca que disfrutar de la so xubilación viaxando pel mundu. “Cuando ganes un premiu daste cuenta que tou merez la pena”, cuenta, convencíu de que l'apueste d'Uviéu por facer un certame ganaderu foi un aciertu dafechu. “Quedamos ensin feria, ensin mataderu y ensin nada, yera hora de que se fixera daqué pol campu de la capital”, esplica.

En San Esteban de les Cruces, los hermanos Alejandro y Daniel Suárez Mendoza alleguen hasta los sos praos de Faro namás salir de trabayar pa siguir cola xera. Entrambos tienen 65 reses, una de les cabañes más grandes del conceyu. Mesmo qu'otros concursantes carbayonos, dicen enfocar esta actividá como una afición. “Tenemos eso dende siempre y, anque dacuando pienses que'l costu ye altu, la pasión ciégate”, rellata Alejandro sobre lo suxeto d'una actividá cada vez más cara. “Enantes yá yera poco rentable y con esta crisis de precios ye insoportable”, diz posando al pie de “Cachorra” una de les sos vaques favorites.

Toos estos miembros de la resistencia ganadera uvieina recibieron colos brazos abiertos la posibilidá de que les vaques de los sos güeyos pudieren desfilar nel Asturcón frente a ganaderos de toa Asturies. “Ye una gran idea, la meyor que podíen facer pa recordar qu'Uviéu tamién tien campu y si apuesten por ello quiciabes tendría muncho más”, piensa n'alto'l dueñu de “Xana” y “Zipi” y “Zape”.