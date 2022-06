“¡Llegues dos hores tarde!”, protesta'l maestru. “Llaméntolo”, retruca l'alumnu, “pero ye que tuvi que recuperar el tiempu pa xugar porque ayeri tocaben deberes y nun pudi facelo”. Los personaxes de les viñetes de Francesco Tonucci, “Frato”, historietista y psicólogu, pedagogu, investigador y en resume “niñólogu”, rompieron a falar n'asturianu. La filosofía de Tonucci, pensador y dibuxante italianu, teóricu de la educación, de la escuela y el desenvolvimientu socioeducativu de la infancia, tien una versión asturiana en “50 años cola güeyada del neñu”, la traducción del orixinal italianu “Con gli occhi del bambino” (2016) executada a medies pol presidente de l'Academia de la Llingua, Xosé Antón González Riaño, y el director del departamentu de Ciencies de la Educación de la Universidá d'Uviéu, Alejandro Rodríguez Martín.

Tonucci y Frato, “esti señor que vive conmigo” y lleva más de mediu sieglu sopelexando'l so pensamientu en provocadores viñetes satíriques, presentaron esti día n'Uviéu la obra colos dos traductores nuna llección de pedagoxía llingüística, o de llingüística pedagóxica, que volvió conseñar la relación “especial” del autor italianu con Asturies, con Uviéu y cola Universidá que lu nomó Doctor Honoris Causa en 2017 y sirvió pa tirar les llínees que dibuxen el pensamientu sociopedagóxicu y decididamente políticu de Frato. Cuntó qu'empaqueta mensaxes con dibuxos “porque me salió”, pero tamién porque son la so manera de “mirar dientro de los neños” y porque les viñetes “son quien a espresar lo que los neños piensen pero nun pueden dicir y lo que yo nun puedo poner per escrito”. L'humor que xiringa conciencies ye, remató, la so forma de “facer visible lo invisible”.

Nuna de les qu'arrexunta'l volume recién traducíu al asturianu, unos neños xueguen na cai énte una valla d'obra que diz “perdón poles molesties, tamos xugando pa vos”. Asina vien dicir Frato lo que Tonucci confirmó esti día de palabra sobre'l “derechu al xuegu” que consagra la Convención de los Derechos del Neñu de la ONU, o más concretamente sobre la so constancia de que “el xuegu de los neños son los verdaderos deberes” y había ser “una competencia esclusiva de los neños”, y amás ser “gratuitu ya inútil”… ¿La principal virtú d'un bon maestru? “La escucha”. ¿La pandemia, l'encierre y la escuela virtual? Amás d'un drama una oportunidá perdida na que les plataformes tendríen de ser utilizaes “non pa dar clases y dictar xeres, sinón pa escuchar a los neños”, pa “falar colos alumnos” y usar “la casa como llaboratoriu”, “colos padres asumiendo'l papel d'asistentes y les actividaes doméstiques compartíes convertíes nos nuevos deberes…” Tonucci identifica nesi pequenu fracasu “una demostración de qu'esta escuela yá nun funcionaba enantes”. Remata esta percepción un axoma que diz que “la mayoría de los neños abúrrense na escuela, y si s'aburren nun aprienden”.

L'autor de “Manual de guerrilla urbano: pa neños y neñes que quieren conocer y defender los sos derechos” terminó llamentando que na crisis sanitaria, y magar el so llamamientu a la rede de ciudaes amigues de la infancia, tampoco s'escuchara a los más pequeños. “Espero enforma de la protesta de los neños”, dixo, “pero nun va ser fácil”.

Los traductores de la so obra, y moderadores de la presentación, anunciaron que “La ciudá de los neños” va ser la siguiente obra de Frato en renacer n'asturianu y celebraron la clarividencia del autor. Los sos llibros son auténticos “manifiestos educativos”, festexó González Riaño en proclamando que “una llingua minoritaria precisa arriquecese llingüística y culturalmente con aportaciones d'otres lliteratures mayoritaries” y poniendo la “güeyada” de Frato al altor de les otres grandes traducciones al asturianu, de la Biblia al “Manifiestu comunista”, pasando pel “Quixote” o'l “Decamerón”.

Nun asturianu distintu, faláu col acentu de la so Gran Canaria natal, Alejandro Rodríguez Martín felicitóse pola constancia de qu'esta primer traducción de la obra de Frato al asturianu “ye p'Asturies, pa la llingua y la sociedá un pasu más nel so procesu de meyora y normalización” amás de “un exemplu de que l'asturianu ye llingua de cultura”. Quixo aprovechar la ocasión pa “reivindicar l'usu del asturianu en contestos académicos” y na so glosa de les aportaciones de Tonucci destacó l'auténticu “proyectu políticu” que presenta “La ciudá de los neños” como “una nueva filosofía del gobiernu de la ciudá na que la escuela tien un papel central” y na que cristalicen les grandes contribuciones del pensamientu de Tonucci, mui sintéticamente, en trés trazos, los sos convencimientos al respective del “cambéu inaplazable de la escuela”, “la importancia del xuegu infantil” y “la necesidá de la participación de los neños”.