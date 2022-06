Allá pel 1845 el primer Marqués de Pidal ordenó la construcción d'institutos en toles ciudaes que tuvieren universidá. Asina inauguró Uviéu'l so primer centru públicu d'Enseñanza Media que dio cultura y abellu a promociones de pernomaos asturianos. Pasaron peles sos aules futuros médicos, artistes y escritores; camudó tanto de nome como d'allugamientu en delles ocasiones; sufrió les consecuencies d'una guerra y españó pel aire na Revolución de 1934, un episodiu que dalgunos describen como “una carnicería de cementu”. Más tarde llindóse p'acoyer a homes pertenecientes a la clase media de la burguesía uvieina convertíu nel Institutu Masculín. Güei, conózselu como l'IES Alfonso II, asitiáu ente les cais Calvo Sotelo y Santa Susana, y concedióse-y la placa d'honor de la Orde Civil d'Alfonso X el Sabiu n'homenaxe a la so emblemática trayectoria.

En 177 años camudó too y nun camudó nada. Distintu modelu educativu pero la mesma sensación de realización al empezar la carrera universitaria. Diego Mendoza egresó va menos d'una década y fíxolo cola mesma sensación que Leopoldo Tolivar Alas, que remató los estudios de Secundaria en 1972: “Llegámos con un plus de preparación al siguiente nivel”. Tolivar fala con d'alcordances prestoses y trés xeneraciones a los sos costazos que tamién ocuparon les mesmes aules: so madre, Cristina Alas, que foi estudiante y maestra nel mesmu sitiu; el so güelu, el rector Alas, y el so bisagüelu, Leopoldo Alas Clarín, esti postreru xunto a personaxes como Palacio Valdés o Pepín Quevedo.

“Por norma xeneral los profesores yeren xente abierto, con ganes de tresmitir cultura”, cuenta Tolivar que pon como exemplu al catedráticu Pedro Caravia, que trataba a los sos alumnos como si fueren universitarios de nivel: “Yera la estación de términu del profesoráu de la provincia. Cuando llegaben al Alfonso yeren xente esperimentao”. Naquellos momentos el centru yá s'alcontraba nel so actual allugamientu, al qu'aportó en 1932. Dempués de pasar pel edificiu Históricu de la Universidá, un local na cai Caveda, la Escuela Normal de Maestros, n'Uría y el conventu de Santo Domingo. El terrén qu'agora ocupa ye'l de l'antigua finca del doctor Faustino Roel, que con posterioridá perteneció a los xesuites y al ser espulsaos pasó a manos del estáu.

Anque nun fueron too facilidaes nel allugamientu definitivu. El polvorín del 34 obligó a los estudiantes a treslladase de manera temporal al edificiu onde güei s'alcuentra'l colexu Menéndez Pelayo, en General Elorza, hasta qu'en 1939 recuperen como nuevu l'edificiu que güei se caltien.

“Apenes camudó”, asegura l'actual director Julio César Rueda. Tampoco lo fixo la motivación de los docentes por papar a los sos pupilos de conocencia y cultura. “Queremos facer una Asturies meyor, que los rapazos qu'entren con 12 años salgan con una versión ameyorada”, diz la profesora Pilar Fernández, qu'asegura que desque entró peles puertes del Alfonso II sabía que se diba xubilar nél.