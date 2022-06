Ente les xoyes bibliográfiques de la Universidá d'Uviéu hai llibros seriamente estropiaos polos mugores, rucaos polos ratones, les cucaraches o'l coroyu, escarabayaos, rotos y hasta coles fueyes clavetiaes por dalgún censor. La Biblioteca Central de la Universidá curia con mimu d'esos exemplares, que nun pudo “sanar” y que dan testimoniu de la so fraxilidá y la so indefensión. Escepcionalmente, tou esti mes de xunu, la biblioteca saca de los sos estantes 200 d'esos volumes y amuésalos nuna esposición que se titula “Malheridos” y que forma parte d'una iniciativa más amplia, impulsada pol Grupu de Patrimoniu Bibliográficu REBIUN, que se va replicar per tol país.

N'Uviéu la esposición inauguróse esti día cola presencia del rector, Ignacio Villaverde, que faló sobre cómo “la memoria d'una Universidá ye la so biblioteca” y cómo estes se convirtieron en “los espacios d'arrequexamientu que nos queden a los laicos”. “Malheridos” ye, dixo'l Rector, un actu d'igua hacia esos llibros a los que la vida trató mal. “Debíemos-yoslo”, almitió, y emponderó a les “persones llenes de sensibilidá y vocación” arreyaes a un proyectu col que quieren enseñar “al mundu que tamién los llibros sufren y, por eso, tenemos de curialos y curiar, sobremanera, los sos llugares pa la sanación, que son les biblioteques”. A lo llargo de tola presentación planió pela Biblioteca Central de la Universidá l'espectru de la gran quema del 34, qu'afaró l'edificiu y los sos fondos. Nes vitrines de “Malheridos” pueden vese dalgunos de los pocos llibros qu'escaparon de la quema porque taben siendo usaos nel Gabinete de Ciencies. María José Ferrer, la xefa de sección de la biblioteca y comisaria de la esposición, recordó que los llibros que güei se guarden n'Uviéu vienen de donaciones y alquisiciones feches a partir de 1935. Ente ellos llegaron dalgunos mui llaceriaos y otros fueron “enfermando” na so estancia nella. “Los llibros son fráxiles, delicaos y dacuando irrecuperables”, indicó'l director de la biblioteca universitaria, Fausto González, pero anque'l papel tea destináu a desapaecer, “la biblioteca, como institución, puede permanecer magar les mayores catástrofes”. “Más tarde o más llueu toos estos fondos van acabar”, resignóse Ferrer. Entá sabiendo eso, ye importante caltener el mayor tiempu los llibros y esa ye “una xera constante”. “El futuru va agradecénoslo”, declaró. El propósitu de “Malheridos” ye esi, que la xente tome conciencia de los peligros qu'amenacien a los llibros, yá sía una gotera, como asocedió nun fai muncho, que papa los volumes d'una estantería, un café que volquia d'esmenu sobre una páxina, la cera de les veles que cai sobre elles mientres la llectura, les deposiciones de les cucaraches o los sos mordigaños. “Malheridos” ta estructurada en seis secciones que exemplifiquen toa esa variedá de mancadures. La primera ta dedicada al deterioru causáu pol pasu del tiempu, la lluz, la contaminación o'l calor; la segunda, a los animalucos que s'alimenten de los llibros; la tercera, al mal usu, yá sían sorrayaos con rotuladores fluorescentes o corazones escarabayaos nes páxines; la cuarta trata de les “destrucciones masives”, y nella la protagonista ye la quema del 34; la quinta ye la más sorprendente, porque amuesa les distintes maneres y la roxura cola que los censores s'esfronaben en callar la voz de los llibros, suxetandolos con clavos que torgaben abrilos o esbillándolos de mil maneres. Xunto a esos tomos, ente los qu'alternen los trataos de física colos de sexualidá, los testos políticos y el “Emilio” de Voltaire, amuésense los índices de llibros prohibíos. El sestu y últimu capítulu ye'l dedicáu a los supervivientes, los llibros a los que manes espertes, como les del antiguu taller de restauración de les monxes de San Pelayo o'l d'Encuadernaciones Inclán, afortunadamente llograron allarga-yos la vida.