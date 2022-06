Ye la osadía lliteraria del añu n'Asturies. Nada menos que reescribir el “Ulises”, la obra que'l so centenariu cúmplese esti 2022, cola que James Joyce multiplicó por infinites les posibilidaes de la escritura novelístico y, al tiempu, estremó'l mundu llector en dos metaes: tán los que fueron quien a terminala, ablucaos pero ensin entendela del tou, y los que tenten de lleela una y otra vez con desesperanza. Un grupu de 18 escritores asturianos roblen el volume “Ulises Redux”, editáu por Luna de Abajo, y onde caún d'ellos faise cargu de reinterpretar ún de los 18 capítulos de la novela que cuenta tolo que vivieron, per dientro y per fuera, Leopold Bloom, Stephen Dedalus y Molly Bloom aquel 16 de xunu de 1904 en Dublín.

“Ye un atrevimentu absolutu, una llocura”, reconoz l'escritor Javier Lasheras, ún de los trés padres d'esta criatura que pretende actualizar la “novela-monstruu”, como la calificó'l mesmu Joyce. Xunt0 a Lasheras, Fernando Fonseca y Jorge Ordaz, tamién escritores, crearon el Círculo de la Calle Ulises pa celebrar, cada 16 de xunu, el Bloomsday, el día en que los devotos del “Ulises” homenaxen a Leopold Bloom comiendo o cenando, como los protagonistes del llibru, reñones de corderu y emparedaos de gorgonzola. Pero esti 2022, añu del centenariu, la celebración tenía que ser especial y pensaron qu'en cuenta de convocar una mesa de sesudos espertos, meyor soltar el ramal de la creación lliteraria. A lo último, eso ye'l “Ulises”: el big bang de la escritura moderno. “Pensamos primeramente una llista de 60 autores que depués ampliamos a 80 d'ámbitu español, pero depués decatámonos de qu'Asturies tien abonda categoría lliteraria y autores de primera magnitú y a la fin quédanos con estos 18, ún per capítulu. Foi un auténticu dolor tener que facer la selección pola xente qu'hubo que dexar fuera, amigos en dellos casos”, esplica Lasheras, qu'agradez al escritor Francisco García Pérez, ex director del suplementu “Cultura” de LA NUEVA ESPAÑA, el descubrimientu del “Ulisés”. “Faciendo memoria, creo recordar que foi va más de 30 años, cuando yo yera bien mozu, na presentación de dalgún llibru o conferencia, Paco mentó'l 'Ulises' de Joyce, la metempsicosis, el llinguaxe inchente, l'usu del monólogu interior y nun sé más palabres que me dexaron sosprendíu... y alucináu de la mio inmensa ignorancia. Y asina hasta güei, d'ignorancia, digo”. el descubrimientu del “Ulises”. “Faciendo memoria, creo recordar que foi fai más de 30 años, cuando yo yera bien nuevu, mientres la presentación de dalgún llibru o conferencia, Paco mentó'l ' Ulises de Joyce, la metempsicosis, el llinguaxe enchente, l'usu del monólogu interior y nun sé que palabres más que m'abandonaron abandonáu... y ablucáu de la mio inmensa ignorancia. Y asina hasta güei, d'ignorancia, digo”. Fecha la llista, l'únicu requisitu qu'impunxeron a los escoyíos yera que l'acción trescurriera a lo llargo del Bloomsday, el 16 de xunu. Depués, l'estilu, la intención lliteraria y el xéneru escoyíu, corría de cuenta de cada autor. Asina, la nómina d'autores que participen nesti “Ulises Redux” (un axetivu que n'inglés s'aplica a daqué que se recuperó o se fixo popular otra vuelta) ta compuesta por: Francisco Alba, Ernesto Colsa, Javier García Rodríguez, Manuel García Rubio, José Havel, Ricardo Labra, Fernando Menéndez, Natalia Menéndez, Pepe Monteserín, Tino Pertierra (periodista de LA NUEVA ESPAÑA), Miguel Rojo, Jorge Salvador Galindo, Leticia Sánchez Ruíz, Carolina Sarmiento y Socorro Suárez Lafuente. “Pero tamién hai un décimonovenu autor”, añede Lasheras. “Y ye'l dibuxante Alfonso Zapico, que nos fixo la ilustración de portada”. Zapico, autor de la novela gráfica “Dublinés”, sobre la vida de Joyce, cedió una ilustración que reflexa “esi intre nel que Joyce pasa al ataque contra una Irlanda gris, con una sociedá paralizada y una Ilesia conservadora; esi momentu nel que decide lluchar coles úniques armes que son la so muyer, Nora, y l'arte de la lliteratura”, esplica Lasheras. El placer del llinguaxe Nel prólogu de “Ulises Redux”, los trés promotores de la obra (Lasheras, Fonseca y Ordaz) aseguren que caún d'estos 18 “joyces” asturianos “supo captar non yá l'acción del Ulises, sinón tamién, cien años dempués, un anováu placer pol llinguaxe y la multiplicidá de les formes narratives”. Como'l “Ulises” de Joyce, son 18 capítulos estremaos en trés partes. “Nel nuesu casu, 4 capítulos son ensayos y 14 ficciones. Toos usen perdesemayaos recursos estilísticos, pero ensin escaecer el filu conductor del Ulises de Joyce, siguiendo'l so carreru y les sos peripecies pero con nueves visiones, personaxes y situaciones que tamién nos falen de lo que nos pasa anguaño al común de los mortales”, esplica Lasheras sobre esta actualización de l'actualización que Joyce fixo del personaxe homéricu qu'entama'l camín escontra Ítaca. Los escenarios de “Ulises Redux” trescurren “per llugares reconocibles d'Uviéu, Xixón y Avilés, pero tamién por Dublín, Barcelona, Francia o Xibraltar” esplica Lasheras, quien confiesa que, como llector, esta obra capital de Joyce resúlta-y más “ ayena” porque amás “pa lleelo bien tendría que saber perbién l'inglés”. Sicasí, como escritor, recalca'l valor que tien Joyce. “Ye un escritor que fai saltar la banca y el ‘Ulises’, en fin ye esa caxa de ferramientes qu'abre un sistema lliterariu llenu de constelaciones”.